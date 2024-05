Manuel Ovalle presenta en Huelva junto a Ana Martín el libro que recoge todas sus vivencias como reportero gráfico

El reportero gráfico, Manuel Ovalle, lleva cuarenta y siete años con su cámara en mano recorriendo diferentes países para hacernos llegar la realidad que se vive en otros territorios a través de su lente. Ahora un libro recoge su biografía y todas las anécdotas que ha vivido durante más de cuatro décadas de profesión desde 1974 hasta sus últimos trabajos en el año 2021, aquí, en Huelva.

Este libro, Ovalle, reportero gráfico (Ovalle, M. y Martín, A. 2024, Editorial Niebla), ha visto al luz gracias también a la pluma de Ana Martín, periodista y responsable de comunicación del Puerto de Huelva, que ha tenido la oportunidad de "poder contar las historias de Manolo". Ella misma indica que esta obra que han coescrito se ha ido construyendo a lo largo de cuatro años y es fruto de un "idilio literario" en el que él narra todas las historias que ha vivido en tantos años de profesión.

Y después de tantos años de entregar su vida al periodismo, Manuel Ovalle encuentra en Huelva su nuevo destino permanente, por eso el capítulo número veintisiete del libro está dedicado a Huelva y, como no podía ser de otro modo una de las presentaciones de este nuevo libro tenía que ser en la capital onubense. Esta presentación ha sido acogida por la Diputación Provincial de Huelva y, como era de esperar, ha sido un encuentro muy esperado por muchos ya que al acto han acudido figuras institucionales, del periodismo y de otras disciplinas que han compartido, en algún momento, un encuentro con Manuel Ovalle o con Ana Martín.

Estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la cual define a Ovalle como "embajador de Huelva en el mundo", y el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ya que Ana Martín es natural de ese municipio. Además, el evento fue presentado, a petición del propio Manuel Ovalle, por el periodista de Televisión Española, Jesús Álvarez, con el que ha trabajado en más de una ocasión en esa misma cadena, también acudió al acto, el periodista Rafael Terán, el jugador de baloncesto profesional, Fernando Romay, al que conoció en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, donde España ganó la medalla de plata. Tampoco perdieron ocasión de acompañar a su compañero de profesión, aunque fuese de forma telemática desde Jerusalén, el periodista Luis de Vega y la corresponsal Almudena Ariza, de la que Ovalle fue su primer cámara durante un conflicto armado.

Ariza conoce muy bien a Manuel Ovalle, al que define como una persona con la que cualquiera "se puede sentir segura" ya que posee "una fuerza arrolladora" que no deja indiferente a nadie con quien haya trabajado el reportero gráfico. También destaca que es una persona que siempre va "con una sonrisa en al cara" y al que le debe la vida después de que durante la Guerra de Irak, este decidiera que no acudirían al lugar a la hora a la que les convocaron, cuando aparecieron allí horas más tarde, habían bombardeado el convoy donde habrían estado si Ovalle no hubiese insistido en no ir.

Si algo diferencia a Manuel Ovalle es que, tal y como han señalado compañeros de profesión que han vivido codo con codo con él, es que vive el periodismo con pasión, rigor, honestidad y sin pereza. Y todas esas cualidades son las que se ven reflejadas en las páginas del libro Ovalle, reportero gráfico a través de sus vivencias, anécdotas y aprendizajes de un trabajo profesional impecable a lo largo de los años.

No solo asistieron personas del ámbito público, la sala elegida para la presentación del libro en la Diputación de Huelva se encontraba completamente llena con personas de pie e incluso fuera de la sala, pegadas a la puerta para no perder una palabra de lo que se hablaba en la presentación de un libro que ya muchos habían tenido la oportunidad de leer.