La huella de Man o Matic se diluye del paisaje urbano del centro de Huelva

La huella del grafitero Adrián Pérez, más conocido como Man o Matic, se diluye del paisaje urbano del centro de Huelva. El artista había convertido la manzana del solar del antiguo mercado del Carmen en una gran sala expositiva al aire libre, en la que, usando como soporte fachadas, medianeras y muros, concentró el grueso de su obra, más de una veintena de pinturas, muy realistas y cargadas de mensaje, realizadas entre 2005 y 2017, de las que actualmente queda menos de la mitad.

El potencial turístico de este original museo de arte urbano llevó a Man o Matic a elaborar, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, un flyer sobre su colección de grafitis, que se distribuyeron en establecimientos hoteleros y puntos de información turística, como una oferta cultural más de la capital onubense.

Entre las pinturas se encontraban las versiones de El David, de Miguel Ángel, y El origen del mundo, de Gustave Courbet, y Pure love, una obra que se ha ganado el reconocimiento del artista urbano británico Banksy. De las tres, sólo se conserva ésta.

Las últimas en desaparecer han sido su versión de El David, de Miguel Ángel, un impresionante grafiti de doce metros de altura, así como Nugallery, relativa a la muestra del artista en la 41 edición del Festival de Cine Iberoamericano, y Elvis A. Presley.

Aunque el autor lamenta la pérdida de El David, comprende la actuación del propietario del inmueble, ya que supone que se ha pintado la fachada para evitar problemas de humedad en la edificación. No obstante, critica que en Huelva no se realicen actuaciones de conservación de este patrimonio pictórico, “si se conservan se mantienen en el tiempo durante muchos años”. El artista señala que en la ciudad no se le da a estos grafitis el valor que se le da fuera de ella.

Asimismo, el grafitero considera “una falta de respeto” que se hayan cubierto algunos de sus trabajos, concretamente Born in Paradise y New Skull, en la calle Duque de la Victoria, “para colocar las obras de otro artista”.

Por otra parte, debido a actos vandálicos, también se optó por cubrir con capas de pintura blanca a Stalone y The Votingdead, espacios en los que el artista pintó nuevos murales. Apunta que los anteriores “no eran recuperables y los he cubierto para mantener ese espacio en condiciones”. Indica que su idea es seguir pintando en ese muro de la calle Barcelona.

En 2016, en la calle Duque de la Victoria, con la demolición del muro sobre el que estaba pintado, desapareció WAR$, que fue una de sus obras más efímeras, y con el derribo de dos edificaciones, Retrato a María Santos, Retrato a Rocío y El nuevo origen del mundo, a los que se unió el de Mick Jagger, con el muro de cerramiento.

En este espacio expositivo al aire libre soló quedan una decena de obras de Man o Matic, entre ellas San Andrés, Birds, Chupa Skull, Visión 3-D, Pure Love, MacArmy, Platonic Society, Hipotécate tú y Uroboro, éstas últimas realizadas entre 2016 y 2017.

En la Universidad

Por otra parte, Man o Matic rinde homenaje a Fátima Al-Fihri en la obra que ha realizado en la fachada de la Biblioteca Universitaria, en el campus del Carmen, con motivo del 25 aniversario de la Universidad de Huelva, un gran grafiti, de 13,5 metros de altura por 13,5 metros de anchura, inspirado en la fundadora de la primera institución de educación superior del mundo, la actual Universidad de Qarawiyyin, en Fez (Marruecos).

En la composición artística, titulada Al-Fihri, el autor toma como punto de partida a Atenea, la diosa de la sabiduría, imagen que fusiona con la de la foto de la chica afgana de National Geographic, cuya fuerte mirada atrae a todo aquel que pasa por delante de este impresionante mural, impregnado de cierto simbolismo. Man o Matic pretende con esta obra, en la que destaca el colorido de su nueva etapa artística, visualizar el papel de la mujer en la sociedad y el de la Universidad como transmisora “de sabiduría y conocimiento”.

Una semana empleó en realizar esta composición. Para ejecutar esta obra colorista, inspirada en la acuarela, Adrián Pérez tuvo que trabajar con colores que se adecuaran a los materiales de construcción de la Biblioteca Universitaria, que es de ladrillo visto, “para que no se rompiese la estética con lo que tenía de base”, aún así ha mantenido la línea pictórica, en cuanto al colorido, de esta nueva etapa de su trayectoria artística.

Indica que está “encantado” de poder tener una obra en la Onubense, en un lugar donde “los estudiantes, que son el futuro de la sociedad, puedan inspirarse al contemplarla”, conociendo el mensaje que se quiere transmitir con ella, “y valoren las cosas importantes”, y que este grafiti, que forma parte del patrimonio de la UHU, “sea parte de sus recuerdos” cuando finalicen sus estudios universitarios.