“Moras y arándanos están considerados los mejores antioxidantes del mundo"

Este martes 12 de abril se celebra el Día Internacional de los Frutos Rojos. Fresas, arándanos, frambuesas y moras son una fuente casi infinita de propiedades saludables y, sin embargo, son aún grandes desconocidos para el consumidor español.

–Doctor, en una dieta equilibrada, ¿Qué importancia pueden llegar a tener?

–Mucha importancia. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que debemos tomar diariamente de 3 a 5 piezas de frutas, es decir, en total sería unas cien mil piezas de frutas a lo largo de nuestra vida. Dentro de estas cien mil piezas, los frutos rojos deben ocupar un lugar muy destacado. Lo ideal es consumirlos a diario, pero si no puede ser, cinco días a la semana debemos tomar frutos rojos.

–¿Cuáles son los beneficios que nos aportan?

–Proporcionan muchísimos beneficios y aún no nos damos cuenta. Los frutos rojos tienen fitoquímicos, que son una sustancia muy beneficiosa con muchas propiedades. Las plantas elaboran esta sustancia para defenderse de agentes externos. La propiedad fundamental de estos fitoquímicos es que son ‘los líderes’ en antioxidantes, ayudan a combatir los radicales libres. Aportan beneficios al aparato circulatorio, cardiovascular y urinario sobre todo. Y como son antioxidantes naturales, tienen también un efecto rejuvenecedor y antienvejecimiento en la piel.

La gente está deseando rejuvenecer. Pero si esos antioxidantes vienen de dentro hacia afuera, es mucho mejor que de fuera a dentro, es decir, que es mejor tomar frutos rojos diariamente que ponerse productos artificiales y externos antienvejecimiento. Las moras y los arándanos están considerados quizás como los mejores antioxidantes del mundo. De hecho, en el extranjero están considerados como auténticos caramelos, son joyas de la alimentación. Hay que promover su consumo, no por interés comercial, sino por la salud general.

–Hay gran diversidad de frutos rojos, ¿Cuáles son sus favoritos?

–Yo todas las mañanas me tomo un batido con arándanos, moras y frambuesas. Los cuatro, por supuesto, son importantes. Pero quizá yo me decanto más por los arándanos.

–Si hablamos de los arándanos, ¿se puede decir que son vitales para una buena salud cardiovascular?

–Efectivamente. Como te indicaba antes, sobre todos los frutos rojos, elegiría los arándanos porque tienen un espectro más amplio de fitoquímicos, y actúan sobre más sistemas en el organismo: sobre el aparato circulatorio, el urinario, sobre los problemas vasculares... ¡Yo suelo decir que son como un ejército! Su alta composición en vitaminas C les aporta una elevada capacidad para reforzar el sistema inmunitario y las defensas y son muy útiles para proteger nuestras células contra los daños causados por los radicales libres. Aportan todo un racimo de actuaciones al organismo.

"Es muy importante que lo consuman las personas mayores, por supuesto, pero también es importante empezar a inculcar el gusto por los frutos rojos en los niños"

–¿Qué papel juegan en otras enfermedades o dolencias como el colesterol o el Alzheimer?

–Tienen mucha capacidad de actuación . La incidencia es muy alta sobre el aparato circulatorio, sobre el urinario, sobre el flujo sanguíneo, sobre la piel, sobre el cerebro, la memoria y la capacidad cognitiva, sobre la vista... con lo cual, un consumo diario ayuda a prevenir estas dolencias. Los frutos rojos pueden evitar que ocurra algo que podría ocurrir. Cuando uno consume algo tan preventivo como los frutos rojos a lo mejor no cura una enfermedad cardíaca pero sí evitamos que esa dolencia se acelere o se agrave.

–¿Cómo deben introducirse los frutos rojos en nuestra dieta?

–Lo primero que hay que hacer es incluirlos dentro de, como yo digo, “la convocatoria” diaria de alimentos, los seleccionables, y después incluirlos en la “alineación” diaria, como si fuera un partido de fútbol. Se pueden tomar en el desayuno, a media mañana, para el postre, para la merienda, en un batido con leche... las opciones son múltiples. Es muy importante que lo consuman las personas mayores, por supuesto, pero también es importante empezar a inculcar el gusto por los frutos rojos en los niños. Es fácil, no requiere mucho esfuerzo, a los niños les suelen gustar mucho la mora, el arándano o las fresas.

–Usted que experto en nutrición ¿Comemos mal hoy en día?

–Así es. El ritmo acelerado que nos marca la vida diaria hace que comamos mal y no nos damos cuenta que de cómo comemos dependen muchas cosas en nuestra vida. Somos lo que comemos. Si comemos mal, al final acabamos mal.

–¿Qué consejo considera vital para tener una buena salud alimentaria?

–Hay que ver la alimentación como una orquesta, donde todos los instrumentos deben estar presentes. La base de nuestra alimentación son las frutas y las verduras, ya sabemos que hay que tomar de 3 a 5 piezas de fruta al día y dos veces verdura. Luego están la carne y el pescado también varias veces a la semana y los huevos (no más de 5 a la semana). Todo consiste en comer bien y no en comer mucha cantidad. Olvidémonos de estrategias como hacer ayuno o cosas así. La clave está en comer poca cantidad pero que no falte de nada, y en elegir bien los alimentos, que sean buenos alimentos.

–Va a dirigir el nuevo Departamento Científico y de Salud de la empresa Interfresa, ¿Cuál es su misión?

–Este departamento se ha creado con varias intenciones. Primera: para llevar a cabo toda la investigación necesaria sobre las propiedades de los frutos rojos. Segunda: para facilitar las formas de consumir, desde la infancia a la Tercera Edad. Tercera: escribir un libro divulgativo sobre los frutos rojos. Cuarta: fomentar entre los productores a través de la formación el conocimiento real de esta fruta, que se sientan orgullosos de los que producen. Quinto: contactar con los estamentos sanitarios para que la prescripción de fruto s rojos no sea eventual, sino que los médicos los recomienden a los pacientes. Yo lo que haré será coordinar todas estas actuaciones pare que se puedan llevar a cabo.