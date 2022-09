Luippi, el onubense con espina bífida que triunfa en Tik Tok con sus lecciones de vida

Luippi es un joven onubense de 28 años que padece una discapacidad como consecuencia de una lesión medular provocada por espina bífida, un defecto congénito que sucede cuando la columna vertebral y la médula espinal no están formadas adecuadamente.

Todas sus vivencias quedan recogidas en sus redes sociales, donde más de 60.000 seguidores entre Instagram, Youtube y Tik Tok, conocen a diario la realidad de Luippi. Tal ha sido el impacto del contenido que ofrece este joven diseñador gráfico que, solo en tres meses, ha conseguido superar las 10 millones de visualizaciones en Tik Tok. Su éxito obedece al desparpajo que derrocha, a sus originales creaciones y a la sinceridad que plasma en cada vídeo con ánimo de "reivindicar y ayudar a los que pasan una situación similar a la mía", explica.

El joven manifiesta que "cada vez que hablo sobre este tema, cuento la realidad aunque sea negativa y luego intento sacarle lo positivo, es como un reflejo de mí, que por mucho que pase, intento llevarlo lo mejor posible”, toda vez que pone en valor la "importancia" de mostrar la realidad "en una época de redes sociales donde predomina mostrar únicamente la parte bonita de nuestras vidas". Así, "al compararnos con los demás, sentimos que la nuestra no es tan espléndida, cuando en realidad todos estamos en la misma montaña rusa", explica.

Luippi ya sabía desde su nacimiento que tenía espina bífida, si bien no fue hasta los 12 años cuando empezó a enfrentarla "de forma permanente". Pasé de tener una vida completamente normal a ir descubriendo pequeños síntomas. De repente, una mañana cuando me levanté para ir al cole, me di cuenta de que tenía el pie totalmente tumbado, lo que no sabía es que esto solo era el comienzo de una gran lucha", sostiene.

En 2006 se tuvo que someter a su primera intervención dura, la cual le obligó a pasar un mes y medio "bocabajo, sin poder moverme". A la misma le siguieron más intervenciones al objeto de corregir las secuelas como los alargamientos de tendones de Aquiles. La última, que data de 2017, según Luippi, "fue muy similar a la de 2006, solo que ahora me ha dejado afectado a más niveles de la médula, por lo que tengo más dificultades".

Además de su contenido para redes sociales y su desempeño laboral como diseñador gráfico, "que me dan mucha motivación", el onubense lanzó un proyecto reivindicativo en 2019 que se convirtió en todo un éxito por la viralidad que alcanzó a nivel nacional. Junto a su compañera Jennifer Molina Da Silva, impulsó la campaña ‘Ni un momentito’, en la que "denunciamos la falta de consideración que hay hacia las plazas de aparcamiento destinadas a las personas con diversidad funcional y la falta de apoyo por parte de la administración. Todo esto está basado en experiencias que nos han pasado y en las cuales nadie nos ha ayudado”.

Entre sus principales reivindicaciones, figuran la importancia de los aparcamientos reservados para las personas discapacitadas, "los cuales deben ser lo suficientemente anchos para sacar la silla de ruedas"; la existencia de "espacios inadaptados, que obligan a tardar más tiempo para llegar a los sitios"; no usar la tarjeta para aparcar si no es verdadera; y en definitiva "el respeto por civismo y sentido común".