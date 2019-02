Lucía Vizcaya regresa a la Oficina de Extranjería de Huelva

El relevo en la dirección del centro penitenciario de Huelva ha traído como consecuencia el regreso de Lucía Vizcaya a la Oficina de Extranjería. "La verdad es que no me lo esperaba; me lo comunicaron ayer y después de pensármelo esta noche, he decidido aceptar, porque ese lugar es mi vida; me he pasado allí 28 años y he creado todo lo que se ha hecho en esa materia en la provincia", ha confesado a preguntas de Huelva Información.

Por el momento, "entraré de manera accidental, hasta que decidan nombrar a alguien, si lo hacen", ha asegurado Vizcaya que se muestra "encantada por volver a un lugar en el que siempre he querido jubilarme".

Lucía Vizcaya denunció el pasado mes de abril el "ninguneo que sufrió por parte de la anterior subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, quien la relevó de su cargo para nombrar a Raúl Barba como responsable de la Oficina cuando le quedaban pocos meses para su jubilación".