Lucía Beltrán, la cantaora onubense de 19 años que llenó dos días seguidos los Reales Alcázares de Sevilla

Lucía Beltrán es una cantaora de flamenco nacida en Trigueros, Huelva. Con solo 19 años, ya brilla dentro de este mundo, acumulando más de 30 premios y un lugar cada vez más importante dentro de la crítica flamenca.

Los dos galardones más recientes que la joven onubense ha sumado a su larga lista son el Premio Joven Manuel Mairena del LX Concurso Nacional de Cante Jondo de Antonio Mairena del Arcor, en Sevilla y el Premio Joven del LXI Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, de Murcia. Se trata de dos de los reconocimientos más importantes del país. Estos le han abierto muchas puertas, estando su agenda para este verano a rebosar, según nos contaba su profesor, Antonio Rodríguez, El Jaraqueño.

El 14 y el 29 de julio Lucía actuó en el Real Alcázar de Sevilla junto a los guitarristas Francisco y Paco Cruzado, de Huelva y Patrocinio Hijo, de Cádiz. La actuación en ese lugar tan emblemático supuso "un momento memorable" en la carrera de la artista, según explicaba Antonio Rodríguez, colgándose los dos días de espectáculo el cartel de lleno. Recientemente le han llamado para que vuelva a actuar allí el próximo 26 de agosto.

Además, el 13 de agosto estará en el Festival de Arles, en Francia, mientras que el 23 será el turno de las Fiestas Patronales de Cumbres de San Bartolomé, que la acogerán con los brazos abiertos. Ya está recibiendo llamadas para septiembre y concretando próximos encuentros ese mes.

"La crítica flamenca la tiene muy en cuenta porque además de ser muy joven, tiene una gran calidad artística", aseguraba El Jaraqueño. "En muy poco tiempo ha conseguido mucho, a pesar de que hasta que no fue mayor de edad no se pudo exprimir al máximo su potencial, no había la misma libertad para llevarla y traerla", añadía Antonio. "Lo especial de Lucía, además de su afinación y su buen compás, es que está llena de ilusión, es muy inteligente y tiene mucho paladar".

Beltrán llegó a la escuela de Antonio El Jaraqueño con 7 años. Siendo una niña ganó todos los concursos de la categoría infantil e incluso alguno de adultos, como el de Marchena. Entonces a Antonio se le ocurrió llevar a cabo el proyecto en el que están actualmente inmersos y con el que Lucía ha llenado los Reales Alcázares, Un paseo por el cante, a través del cual la cantaora onubense desgrana el género partiendo de la nana hasta llegar nuestros fandangos y pasando por la soleá. El próximo reto es llevarlo a Madrid.

En la escuela, cada semana se practican 3 o 4 cantes amplios para perfeccionarlos. "Lucía se sabe 20 cantes amplios. No conoce 4 fandangos, conoce 40, además de 15 clases de soleá, no solo una y así con todos los estilos", explicaba su profesor. "Ella no llegó al flamenco, el flamenco llegó a ella a través de su abuelo, y de ahí la raíz de su pasión, de escucharlo y vivirlo en su casa desde que nació".

Hasta dónde llegarán lo dirá el tiempo y la vida, aunque las perspectivas son inmejorables. No obstante, su maestro prefiere esperar: "Es joven, que disfrute de su pasión". A corto plazo tienen peñas y teatros en mente que buscan cerrar después de verano. También quieren salir fuera, "a ciudades grandes que le darán prestigio". No obstante su profesor tiene claro que hay mucho trabajo por delante, porque "cuanto más alto sea la meta más difícil y más responsabilidad y en este mundo hay poco de suerte".

La Escuela de Antonio "El Jaraqueño"

Antonio fue un niño prodigio con 11 años y ha estado en los escenarios toda su vida. Es autor y compositor. Lleva 20 años enseñando profesionalmente a diferentes artistas. La escuela cuenta con 263 premios en toda España. En todos sus años de experiencia dice que no hay nada más difícil que la docencia, que "sacar el jugo de los que tienen tanto que exprimir".

En cuanto a las malas críticas, dice que si no tienen rigor no le causan nada. "Tantos premios, artistas y años de experiencia exitosos solo pueden significar que algo estamos haciendo bien. A los hechos me remito porque son los que ponen las cosas en su sitio y los que permiten analizar lo que se hace. Las palabras se las lleva el viento".