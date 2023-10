López pide "reflexión" del Pacto de Estado ante el "aumento" de casos de violencia de género

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha pedido una "reflexión no solo las administraciones, sino toda la sociedad" ante el "aumento" de casos de violencia de género, toda vez que ha sugerido un análisis del Pacto de Estado porque "se ponen las herramientas y los fondos, pero algo está fallando".

A preguntas de los periodistas durante la visita a la residencia de personas mayores María de la Paz de Nerva, la consejera ha señalado que "hay más presupuesto y herramientas que nunca" para combatir la violencia de género, sin embargo, "sigue muy presente e incluso el año que llevamos es ya un año negro, muy negro".

"Hay factores que estamos viendo que son determinantes y cómo aparece la violencia cada vez en edades más tempranas, cosa que realmente es preocupante. Además, hay una herramienta que considero que es esencial, que se llama educación. Sin esa herramienta, probablemente ningún día podamos dejar de hablar de estas tristes y lamentables noticias", ha valorado.

Por ello, en su opinión, es "necesario" llevar a cabo "un análisis del Pacto de Estado", porque "se ponen las herramientas y los fondos, pero algo está fallando", por lo que "no se trata solo del fondo, sino evaluar las medidas". "Yo se lo he solicitado al Gobierno de España en más de una ocasión, es decir, de acuerdo con todos los entes y las comunidades autónomas que participan, sentarnos en una mesa y revisar ese Pacto de Estado, porque hay medidas que están funcionando, pero otras que evidentemente no lo están haciendo", ha explicado.

Así, ha recordado que este 2023 está siendo "dramático", ya que, además, de las casi 50 víctimas "solo diez habían presentado denuncias", por lo que es "necesario analizarlo". "Por ello, vamos a analizar si hacer campañas de sensibilización, si estamos poniendo toda las herramientas encima de la mesa, si estamos llegando a todos los rincones, como al mundo rural, preguntarnos qué está fallando cuando en toda España solo diez víctimas habían denunciado previamente y por qué no conseguimos llegar", ha reflexionado.

Asimismo, la consejera ha valorado la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la atención de mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género que ha publicado este viernes el BOJA. López ha explicado que son ayudas dirigidas a las entidades sociales que "realizan una labor magnífica", por lo que ha pedido que "concurran muchas", porque "el trabajo que hacen es esencial" y, además, este año "tiene la peculiaridad de que lo prorrogamos durante dos años, para que precisamente esos proyectos que se pongan en marcha tengan continuidad en el tiempo".