Lonja Tech pone al Puerto de Huelva rumbo a la innovación tecnológica

El 11 de junio de 2019, el Puerto de Huelva daba a conocer lo que se denominaba entonces un "laboratorio tecnológico" en la planta superior de la lonja pesquera. Sorprendió el emplazamiento pero, aunque las instalaciones en un principio estaban destinadas a establecimientos hosteleros con una rentabilidad más que cuestionable, el tamaño de las empresas que se pretendía atraer, lo hacía más que adecuado para las mismas. Se hablaba también de spin-off (una empresa desde otra entidad ya existente) y starup (sociedades de nueva creación que emplea tecnologías de la información y la comunicación). Siguiendo con los anglicismos, ya tiene nombre definitivo: LaLonja.tech o Lonja de Innovación y llega de la mano de una tecnología novedosa en todo el mundo, Fiware y con Telefónica de impulsor de un proyecto que se pone en marcha este mismo mes.

Son 200.000 euros de inversión en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados que busca soluciones innovadoras aplicadas al ámbito portuario. El pasado 30 de septiembre, se presentó el que iba a ser el primer nodo de innovación Fiware del mundo. Mafran Martínez, jefe del Departamento de Tecnología de la Autoridad Portuaria de Huelva, explica su funcionamiento algo a lo que estamos muy acostumbrados, pero que, a pesar de tenerlo en nuestras manos, no somos capaces de desentrañar su funcionamiento lógico. De hecho parte de los denominados proyectos smart que "son capaces de tomar decisiones en base a información real, no a sensaciones. No quiere decir que las decisiones las tome una máquina, sino que las decisiones son tomadas con un panel delante con mucha información. Esto es algo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana: antes de comprar la leche o el zumo, tenemos dos opciones, decidir en base a nuestras sensaciones (si creemos que la leche es mas barata en tal supermercado, pues a ese, aunque no sea verdad) o comparar los precios de diferentes tiendas y decidir. Imagina que antes de comprar tuviéramos de forma automática en el móvil los precios de cualquier producto en cada tienda que tengamos alrededor. Eso sería un proyecto smart".

El Fiware sería entonces algo similar al sistema operativo que tenemos en nuestros teléfonos móviles, es decir los Windows, Android o IOS que “los necesitan funcionar". De una manera similar, en un proyectos smart "necesitamos a Fiware para que funcione. Es la base para compartir los datos entre diferentes fuentes, en el ejemplo de la compra sería el sistema que permitiera acceder a la información de cada supermercado, recopilar los precios de forma uniforme y presentarlo para que decidamos".

El responsable de Tecnología, explica su funcionamiento más en detalle: "Imaginemos una comunidad de propietarios de un bloque. Resulta que la presidenta de la comunidad está casada con una persona que es el cotilla del bloque. Cuando la pareja de la presidenta le dice que el del primero lo han despedido, el del segundo se está divorciando y el del tercero, que es autónomo, lleva de baja 3 meses, quizás no sea el mejor momento para plantear el cambio del ascensor. Nuestro amigo cotilla está haciendo de Fiware: recoger la información y entregársela a quien toma las decisiones para que la decisión sea acertada".

Martínez asegura que "cuando empezamos a analizar los procesos nos dimos cuenta que era clave tener un flujo de información fiable y que permitiera sacar información de donde sea para ponerla disponible a quien toma las decisiones. En el mercado hay opciones privadas (IBM, Microsoft) pero te ata a ellos de por vida. Ante eso, la UE decidió apostar un proyecto de colaboración público-privada en el que desarrolla un sistema que lo permite a través de una fundación y que esté disponible para todos. Ahí nació la Fundación Fiware, que desarrolló el sistema entre la UE y empresas como Telefónica; el sistema es el mismo para todos e intercambiable, lo que permite no ponerte en manos de un solo proveedor y que, además, pudiera evolucionar de forma más rápida. Además, la propia Fiware Fundation apadrina nodos de desarrollo de nuevas soluciones (los llama Fiware iHUB) y están repartidos por todo el mundo, normalmente especializándose por sectores".

El siguiente paso fue la creación del nodo logístico y Telefónica, uno de los patronos de la Fundación Fiware propuso en la licitación de gestión del nodo montar un Fiware iHUB para el desarrollo de aplicaciones en el entorno portuario sobre Fiware. Es el primer nodo apadrinado por la Fiware Fundation en entorno portuario a nivel mundial".

Ahora La Lonja de la Innovación comienza con la captación de empresas que estén interesadas en desarrollar aplicaciones sobre Fiware en entorno portuario y tienen de plazo para ello hasta el 15 de marzo. Ya se han tenido las primeras reuniones para su establecimiento en ese entorno y el interés hace que la decisión parece haber sido la correcta.