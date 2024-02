“Llevamos la propuestas de todo el personal a las mesas de negociación”

-Qué problemas consideras más importantes que tiene la administración sanitaria y en concreto en su centro de trabajo?

–Recordar que un hospital es como una máquina que debe estar perfectamente engranada y engrasada, un médico no puede diagnosticar sin las pruebas y técnicas que pide, en plazo; los administrativos son fundamentales en la gestión de camas, citas y derivaciones, los técnicos de mantenimiento o el personal de cocina son elementos clave, aunque estos colectivos no sean sanitarios, son imprescindibles para el funcionamiento del hospital. Todas y todos son importantes, también ahora que no hay pandemia y pido para todos ellos el respeto que se merecen.

Sería bueno agrupar la problemática en dos apartados, las situaciones relacionados con los recursos humanos y las infraestructuras.

Respecto a los recursos humanos, las plantillas están muy al límite y en muchos casos por debajo de mínimos. El déficit de médicos especialistas es notorio, recordemos los problemas que existen en especialidades como neurología, los intensivistas de UCI o la psiquiatría, ejemplos que todos conocemos por los medios y que se traducen en listas de espera inaceptables y el desaliento profesional.

Es fundamental que Huelva alcance la consideración “zona de difícil cobertura” lo que generará bonificaciones salariales, oportunidades de capacitación y desarrollo a los profesionales.

En relación a los profesionales de enfermería y al personal técnico tanto sanitario como no sanitario, no suelen cubrirse con celeridad las bajas e incluso en algunos casos los periodos vacacionales no se cubren al cien por cien, obligando a los componentes de las unidades en cuestión a cubrir esos huecos.

Algunas áreas del hospital están muy anticuadas y quedan hoy espacios que requieren mejoras para mantener los estándares modernos de atención médica, social y técnica que garanticen eficacia, eficiencia, calidad y confort. Ejemplos serian determinados espacios y consultas sanitarias, el equipamiento de cocina, la zona de farmacia, la de informática o los sistemas de calefacción y refrigeración.

–¿Cuáles son algunas de las circunstancias laborales con las que se encuentran los trabajadores en HIE?

–No son diferentes a las de otros hospitales, la falta de personal, una carga de trabajo excesiva, estrés laboral y dificultades para proporcionar una atención de calidad. La exposición a riesgos biológicos y físicos, a veces con falta EPIs.

La formación no reconocida como actividad laboral en el horario de trabajo, que hace que el personal no pueda reciclarse, exigiéndose esa formación para la carrera profesional o el CRP, o la falta de espacios para profesionales como vestuarios o zonas de descanso.

La superposición de procesos selectivos que obligan a presentarse a una OPE sin saber el resultado de la anterior a la se presentó. La falta de baremación de las bolsas de trabajo, (están pendientes de valorar los años 2022 y 2023), lo que supone que la formación y la experiencia adquirida no se vea recompensada y la limitación de acceso a contratos.

–¿Qué es lo que mas le preocupa a UGT en vuestro centro?

–Precisamente esto que señalaba antes: la desilusión y el desánimo profesional que se traslada a los pacientes y que también ellos nos trasladan por cómo ha disminuido la calidad asistencial.

La falta de profesionales y las deficiencias de agilidad en las contrataciones, servicios muy mermados y sobrecargados con restructuraciones de personal sin una planificación consensuada con los sindicatos como ha ocurrido con la unidad de atención al ciudadano, el servicio de cita previa, o el de mantenimiento donde no hay volumen de efectivos adecuado para cubrir elementos tan básicos como las vacaciones. Las incertidumbres con respecto a posibles privatizaciones, como ya ocurrió la limpieza o la lavandería.

También la discriminación que sufren algunos colectivos en relación al turno de 12 horas que sí se han puesto mayoritariamente en enfermería o TCAE, pero por ejemplo no, para celadores como llevamos pidiendo ya más de un año.

Otro de los aspecto que nos preocupa son la carrera profesional para todas las categorías profesionales que todavía no ha terminado de ponerse en marcha para todos los que no la tenían, o la reclasificación de todo el personal a los nuevos grupos profesionales.

–¿Cuál ha sido el papel de la UGT para hacer frente a estas situaciones?

–Oír a los profesionales sobre sus reivindicaciones, sus situaciones personales y colectivas, llevándolas al equipo directivo con propuestas reales para mejorar.

En todas las comisiones internas que tenemos con la dirección exponemos y reivindicamos la necesidad de contracciones y la cobertura de todos los puestos desiertos.

Asimismo estamos intentando poner en marcha a la mayor brevedad posible el procedimiento interno para la adjudicación de puestos de trabajo como una reivindicación de los compañeros actualmente estancado y demandado por todos los profesionales.

–¿Qué objetivos destacaríais de cara a esta nueva etapa?

–Nuestro objetivo son nuestros profesionales y nuestra razón de ser, ellos, sus derechos y sus necesidades, sin perder de vista a los pacientes, en este sentido pretendemos ser un sindicato al servicio del profesional con cercanía y eficacia.

Creo que se ha contestado antes en las preocupaciones de UGT esos son nuestros objetivos si los tengo que reducir serian la carrera profesional y la reclasificación de todo el personal.

–¿Qué os distingue de otros sindicatos?

–Somos un sindicato con más de 135 años de historia al servicio de todos y todas las trabajadores. No creemos en el corporativismo como eje de la acción sindical porque es injusta, siempre que se prime el bienestar de una categoría en detrimento de otra, como decía al principio un hospital es como una máquina que debe estar perfectamente engranada y engrasada y todas las piezas son valiosas e importantes.

La UGT se distingue de otras organizaciones sindicales por ser un sindicato generalista mientras que otros, se centran específicamente en representar los intereses de determinados profesionales.

En relación a la representatividad de la UGT en la administración se refleja en su presencia en todas mesas de negociación colectiva, órganos de participación y negociación con las autoridades públicas a nivel local, autonómico y nacional.