La Feria de la tapa llena de ambiente y sabor la Plaza de las Monjas

Huelva tenía ganas de tapas. El lleno absoluto de la primera parte de esta jornada que inaugura uno de los eventos más esperados por toda la ciudadanía onubense así lo ha constatado. Han sido dos años sin disfrutar de esta cita gastronómica en la que Huelva reúne y saca a la calle lo mejor de su hostelería y eso se notaba en las cocinas de los diferentes stands que no han dejado de funcionar desde que, pasada la inauguración oficial en la que las autoridades han recorrido el recinto, comenzara oficialmente el tapeo.

La Plaza de las Monjas se ha llenado de olores y sabores llegados de todos los rincones de la provincia. Andévalo, Sierra, Costa, Condado y la capital. Todos están representados uno de los mejores escaparate que puede tener la cocina onubense tanto para su producto, como para su elaboración. La emblemática y céntrica plaza se convierte de nuevo en el centro neurálgico de la gastronomía de Huelva hasta el próximo domingo.

Siete stands de tapas, uno de marisco, uno de chacina y uno de vinos, además de la barra central de bebidas componen el recinto ferial. Cada uno de los establecimientos de tapas que participan presentan una de sus creaciones al concurso que elegirá la tapa ganadora de esta edición de la feria. Una competición que se presenta reñida este año con candidaturas que van desde la cocina más tradicional a las reinvenciones más osadas de los clásicos de toda la vida. Como si de un álbum de cromos se tratara, apenas un par de horas después de que se diera el pistoletazo de salida ya había quien miraba el folleto informativo queriendo tachar de él el mayor número de tapas posibles. Y es que el objetivo es, de aquí hasta el domingo, haberlas probado todas.

Sin embargo y pese a ser su razón de ser, no es solo gastronomía lo que esta cita ofrece. Una programación musical acompañará estos cuatro días de fiesta empezando este mismo jueves, con la Batucada Band Tumbao. El viernes 29 tendrá lugar la actuación de Del Juré y el sábado 30 será la banda La Movida quien amenizará el evento. Para terminar, el broche de oro lo pondrá Tributo G en la jornada del domingo.

Además, habrá un servicio de ludoteca los cuatro días para los más pequeños, de 12:00 a 00:00 horas con diferentes concursos y actuaciones musicales de 18 a 20 horas todos los días.

Una feria que este año pone todas las medidas necesarias para ser accesible y disfrutada por todos. Con objeto de eliminar barreras, se han instalado baños adaptados, barras a doble altura y se han colocado pictogramas en cada uno de los stands, en el punto de información y en el escenario. Asimismo, habrá una intérprete de signos para facilitar la comunicación y las cartas estarán disponibles en braille.

En la inauguración, Rafael Acevedo, presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva, que organiza el evento, ha manifestado su orgullo por el trabajo realizado y su agradecimiento al Ayuntamiento, “sin el cual, no hubiera sido posible esta Feria de la Tapa que retomamos tras tres años muy duros”. Asimismo, ha agradecido a todos los restauradores de Huelva y provincia su apuesta por esta feria y, especialmente, “el nivel que están demostrando”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, también presente, declaraba que “es muy especial para Huelva porque, no solo nos permite nuevamente poner en valor y proyectar un elemento fundamental en el plano económico y de las fortalezas de la ciudad, que es la gastronomía; sino que, además, nos ofrece un marco de convivencia y disfrute, celebrando cuatro días de fiesta con un evento que nunca debió salir de la Plaza de Las Monjas. Hay que agradecer a Bareca su trabajo, permaneciendo fiel a la Feria de la Tapa, apostando valientemente por devolverla a la Plaza de las Monjas”.

El primer edil ha incidido en el matiz solidario que tiene esta feria, “llevando tapas a aquellas personas que no pueden estar aquí. Además, un evento no nos puede representar si no permitimos que pueda ser disfrutado por todas las personas y sumar para que nadie sienta que tiene una barrera para disfrutar de la Feria de la Tapa con las diferentes medidas de accesibilidad implantadas”. Se repartirán 1.000 tapas entre diferentes entidades como la Ciudad de los Niños, en la sede de la Asociación de Familiares de Alzheimer Huelva (AFA), en la Fundación Cepaim y en el Centro Arrabales, lo que permitirá que puedan degustar nuestros manjares diferentes colectivos que no tienen la posibilidad de acudir a la Plaza de Las Monjas, gracias a la Obra Social de La Caixa.