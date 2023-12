Llega Safer Seas, el modo privado de Sea of Thieves

La Temporada 10 de Sea of Thieves ha dado la bienvenida a una esperada función, que Rare y Microsoft han querido bautizar como Safer Seas en honor a la experiencia más segura que podrán tener a partir de ahora los piratas y grumetes que lo deseen.

Safer Seas se trata de un modo de juego con el que los jugadores pueden navegar en un mundo privado junto a tres amigos y sin interrupciones por parte de otros jugadores, de forma que tanto nuevos jugadores como quienes busquen una experiencia más tranquila puedan disfrutar de Sea of Thieves.

Insistiendo en que el mundo compartido siempre será el núcleo de Sea of Thieves, Rare ha querido destacar que Safer Seas permitirá dar la bienvenida a una flota de nuevos jugadores y ha destacado cómo este nuevo modo puede cambiar la manera de disfrutar el juego:

Para los corsarios solitarios: emprende tu aventura en solitario a bordo de tu barco con Safer Seas y asegúrate de que nada se interponga entre tú y la experiencia pirata definitiva.

Si buscas algo tranquilo y acogedor: desde mares agitados y puestas de sol, hasta relajarte con una caña de pescar, sumérgete en Safer Seas para disfrutar de la inigualable ambientación que Sea of Thieves es capaz de ofrecer.

Para una dosis de magia Disney: con A Pirate's Life y The Legend of Monkey Island que ofrecen diversión al estilo Disney, Safer Seas permite a los jugadores embarcarse en aventuras con sus piratas favoritos sin los contratiempos del vasto mundo de Sea of Thieves.

Para un caos amistoso: aunque Safer Seas está aislado del mundo compartido del juego, se ha conservado cuidadosamente su faceta más traviesa, lo que proporciona el entorno definitivo para todas las creativas travesuras que puedas imaginar junto a tus amigos.

El fenómeno viral Suika Game aterriza en España

Ha conquistado Japón, ya cosecha más de 450 millones de descargas e Internet no para de hablar de él. Suika Game se ha convertido en el juego viral del momento, y ahora se dispone a conquistar nuestro país con su estreno en Nintendo Switch al precio de 2,99€.

Su jugabilidad es tan sencilla e intuitiva como adictiva, ya que Suika Game es un juego de puzles en el que tenemos que agrupar frutas del mismo tipo para ir transformándolas en frutas cada vez más grandes. Ideal tanto pequeños como grandes de la casa.

Su debut se produjo el pasado Septiembre en las Nintendo Switch de Japón, donde ha conseguido el primer puesto en el ranking de descargas de Nintendo eShop. Posteriormente, el 20 de octubre salió del país nipón, lanzándose gradualmente en toda Europa, Australia, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Corea del Sur y Hong Kong.

No obstante, la historia de Suika Game no es la tradicional. El juego fue desarrollado originalmente en 2021 por la compañía de proyectores Aladdin X Co., Ltd., filial de XGIMI, en exclusiva para uno de sus sistemas de proyección.

Fue entre los usuarios de proyectores donde Suika Game comenzó a labrarse su popularidad y, por esa razón, la marca decidió ir más allá de los proyectores y desarrollar una versión para la consola híbrida de Nintendo.

Por el momento, a España ha llegado una versión en inglés, pero es probable que pronto esté disponible en español. “Debido a la gran popularidad del juego, XGIMI está lanzando versiones multilingües para dar cabida a jugadores de diversas regiones.”, puntualiza la compañía.

Si no quieres perderte el fenómeno de Suika Game y unirte a jugarlo como ya hacen streamers de la talla de Ibai, Xokas, El Rubius y Auronplay, sin duda es hora de acceder a Nintendo eShop y hacerte con el juego por tan solo 2,99€.