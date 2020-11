Laura Sánchez no logra el pase en la repesca de Masterchef Celebrity

La modelo y presentadora onubense Laura Sánchez no pudo aprovechar su segunda oportunidad en Masterchef Celebrity. Eliminada en el anterior programa, participó en la respeca junto al resto de sus compañeros. Fue en una prueba que tuvo como escenario las cocinas de Mario Sandoval

Como es tradicional en el programa, al ecuador del concurso todos los participantes descartados regresaron para cocinar con el objetivo de volver los fogones. No pudo ser. Laura Sánchez no convenció a los miembros del jurado y se despidió definitivamente de Masterchef Celebrity. A pesar del esfuerzo reconocido por el jurado, que decidió que la onubense disputase con Raquel Meroño y Lucía Dominguín la plaza, los falsos ñoquis de Laura Sánchez no pasaron el corte.

Paola Dominguín logró el pase a las cocinas de nuevo, mientras que en la prueba de eliminación en estudio fue descartado Juanjo Ballesta en un duelo final con Celia Villalobos.