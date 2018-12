Luto en la Cuenca Minera

Una multitud de vecinos secundaron ayer en Nerva, al igual que en otros puntos de la geografía comarcal, la concentración convocada por su Ayuntamiento en señal de repulsa al crimen de Laura Luelmo, joven profesora zamorana, desaparecida el miércoles de la semana pasada en El Campillo, localidad de la Cuenca Minera de Riotinto donde había alquilado una casa. Las muestras de afecto y cariño hacia la docente, así como de respeto y solidaridad hacia su familia se sucedieron en un emotivo acto en el que participaron profesores y alumnos de la comunidad educativa local.

Tanto el Ayuntamiento de Nerva como el de El Campillo, las dos localidades a las que Laura Luelmo se había unido como profesora de uno de sus centros educativos de la zona, en el primero de los casos, y como vecina en el segundo, decretaron tres días de luto oficial en señal de duelo y respeto. En ambas localidades mineras también se han suspendido todas las actividades Navideñas previstas para estos días y las banderas oficiales ondean a media asta en los balcones de las dependencias municipales.

Además, en la localidad campillera ya se piensa en poner el nombre de Laura al centro multifuncional en el que durante todos estos días han estado reuniéndose profesionales de las fuerzas de seguridad y voluntarios que colaboraron en la búsqueda de la joven profesora.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, aprovechó la ocasión para reivindicar la necesidad de mantener una leyes justas que defiendan a las mujeres de crímenes como el perpetrado con Laura Luelmo. “Y esto exige medidas de discriminación positiva hacia las mujeres. Con serenidad tenemos que exigir que la justicia aparte de legal sea justa y con todo el peso de la ley caiga sobre los agresores de género”, dijo.

El primer edil nervense tuvo palabras de afecto y cariño para Laura. “Era una mujer que había empezado en nuestro pueblo una nueva etapa de su vida como docente del Instituto de Educación Secundaria Vázquez Díaz, nuestro Instituto. Venía de manera temporal a encargarse de la educación de nuestros hijos. Precisamente de eso se trata, de educación. Tenemos que poner en primera línea de nuestras prioridades la educación en igualdad entre personas. Tiene que ser objetivo prioritario”, aseguró.

Para Ayala, el No es no es algo que debería de bastar para que no ocurrieran más estas barbaries. “Desgraciadamente esto no es así y tenemos que seguir luchando para que las mujeres sean tan libres e iguales como los hombres. Ni más ni menos. Por lo tanto el no tiene que ser el muro suficiente para que nadie se atreviera a traspasarlo. Este tiene que ser el objetivo”, defendió.

El alcalde trasladó en nombre de todos las condolencias y su pesar a la familia de Laura Luelmo y el agradecimiento a todos cuantos participaron en su búsqueda. “Darle el ánimo suficiente para que puedan superar este amargo y doloroso trance. Y agradecer a todos los participantes en su búsqueda, el esfuerzo personal que han hecho. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desearles acierto en sus investigaciones, y a la judicatura, diligencia y sensibilidad social a la hora de aplicar las leyes”, finalizó.

En el IES Vázquez Díaz se han desarrollado durante los últimos días varios actos en apoyo de Laura Luelmo y a su familia. Ahora, tanto profesores como alumnos desean quedarse con las imágenes en las que, todos juntos, alimentaban la ilusión por su retorno, por volver a ver esa sonrisa que recordarán siempre. “Tantas clases por dar, tantos cuadernos por corregir, tantos desayunos por tomar aprisa y corriendo en la cantina, tantos momentos por vivir en la sala de profesores, tanto cariño por recibir de sus alumnos... tantas cosas que se han visto truncadas de manera terrible, injusta, causando un daño que ya nada podrá reparar”, destacaron en el blog del centro educativo.

Alrededor de 400 personas se concentraron también ayer en Zalamea. Concejales, funcionarios, alumnos y profesores de los centros de enseñanza se reunieron en señal de luto por la muerte de Laura Luelmo. Muchos de ellos participaron en las batidas de búsqueda de Laura, que han incluido diferentes senderos que unen Zalamea y El Campillo. Ayer en Zalamea se leyeron comunicados de la Asociación de Mujeres y la Concejalía de la Mujer.