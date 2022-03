Kuestiona, el arte de formular "Kuestiones" destinadas al autoconocimiento y al aprendizaje

Es un hecho indiscutible que el mundo está en constante cambio. En la actualidad, prácticamente todos los sectores profesionales están en proceso de transformación siendo el de la educación uno de los que menos cambios está soportando.

Tras largos años de estudio, muchos estudiantes deciden darse por vencidos y no seguir adelante con sus carreras porque no se sienten integrados en el sistema. Piensan que han tocado fondo y que no son capaces de ubicarse ni situar su futuro.

Durante toto el tiempo que han invertido en formarse, nadie les ha orientado nunca para para que encuentren su camino en el mundo, su verdadero yo. Su trayectoria ha sido marcada desde su nacimiento: Educación infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o FP para culminar en lo que se supone es el máximo objetivo de todo hombre, la universidad. Todo ello, sin preguntas, sin cuestionar ideas preconcebidas, dando por hecho un recorrido que muchos han llevado a término pero que desgraciadamente la mayoría de la veces no ha desembocado en felicidad, sino en mediocridad, conformismo, desinterés y aburrimiento. Es por este motivo que nace Kuestiona.

¿Qué es Kuestiona?

Kuestiona, no es una academia, tampoco un centro educativo convencional, es una comunidad integrada por un extraordinario equipo de profesores multidisciplinares, un centro de formación diferente con una amplia trayectoria profesional, que te servirá de puente para despertarte, liberar tu mente y ascender tu vida de nivel.

Su premisa principal es acompañar a todo aquel que lo desee en su proceso de renovación y reinvención, con el fin de conseguir su adaptación y prosperidad en la nueva era.

Por otra parte, entre sus objetivos más inmediatos destacan:

Debatir y cambiar el orden social establecido, enseñando a los individuos a desarrollar el pensamiento crítico.

Revolucionar el sistema educativo universitario.

Dar el poder a las personas para que tomen las riendas de su vida, mejorando sus condiciones.

Liberar el autoconocimiento y la sabiduría de sus ataduras sociales.

Transformar las mentes a nivel colectivo e individual.

Ayudar a descubrir a las personas su proyecto de vida.

En definitiva, apoyar y orientar al ser humano en el arte de aprender a conseguir la felicidad mediante la propia realización personal.

¿Pero qué hace tan diferente a Kuestiona?

La historia de Kuestiona está muy vinculada a la vida de su fundador, Borja Vilaseca. Su origen fue fruto del largo viaje de autoconocimiento que realizó y que le llevó a interesarse por la filosofía occidental y la espiritualidad oriental.

Mediante el empleo de la pregunta abierta como herramienta principal, para argumentar y rebatir y "Kuestionar", en Kuestiona, lograrás descubrir tu propósito de vida, sin condicionamientos de ningún tipo.

Sin duda, son muchas las cualidades de este centro formativo que te conducirá al autoconocimiento más profundo y a la consecución de tus proyectos vitales, tanto en el terreno personal como en el profesional.

Visión. Siempre un paso por delante, consiguieron visualizar el mundo en el futuro para ponerlo en práctica en el presente.

Innovación. Gracias a su revolucionario proyecto fueron pioneros en introducir el autoconocimiento y el desarrollo espiritual en la universidad.

Integridad. Siempre fieles a su esencia y a sus valores éticos.

Pasión. En Kuestiona , el trabajo es sinónimo de logro personal. Se dedican a él en cuerpo y alma, haciendo gala de un gran entusiasmo y motivación.

Autenticidad. Leales a su propia filosofía de aprendizaje y de vida, utilizan sus propios recursos desde la excelencia, generosidad y desde la humildad, para ayudarnos a alcanzar el conocimiento por nosotros mismos, razonando y abriendo nuestra mente. Son genuinos no imitadores.

En cuanto a sus cursos

De entre la amplia oferta que brindan ("Desarrollo Personal y Liderazgo", "Mujeres Conscientes", "Marca Personal"...), resulta especialmente destacable el Máster de Mayeutik Coaching en sus dos modalidades: presencial y webinar (vídeo-conferencia online en tiempo real).

Este programa creado por Borja Vilaseca en 2015, está basado en la mayeútica socrática y presenta un proceso de autoconocimiento y coaching grupal basado al cien por cien en la experiencia y orientado al aprendizaje del arte del coaching desde la profundidad de tu verdadero ser.

Con este método, adquirirás la capacidad de dialogar, debatir y realizar la exposición de los argumentos sin necesidad de imponer.

Aprenderás a escuchar empáticamente para hacer preguntas que te lleven por sí solas al descubrimiento de la verdad.

Recurrirás a tus conocimientos para responder cuestiones nuevas, lo cual provoca un ejercicio mental importante y significativo más allá de la memorización o mecanización de datos o teorías.

Recuerda que al hablar sobre lo ya conocido se razona y en consecuencia, se aprende mejor. Ten en cuenta que la función del diálogo socrático no es otorgar respuestas u ordenar posturas, sino suscitar en el espacio de debate inquietudes o dudas: reflexionar, no imponer.

Lo que es seguro es que con el Máster Mayeutik Coaching

lograrás practicar el coaching con sabiduría, descubriendo la raíz de los problemas.