La Justicia admite un recurso a las oposiciones a maestros

Las oposiciones que se celebraron el pasado mes de junio para el Cuerpo de Maestros no se han terminado aún para algunos. Un grupo de 56 opositores de Educación Primaria ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el desarrollo de la presentación de la programación didáctica que ha sido admitido.Todo se refiere a una confusión que surgió en la prueba de la presentación de la programación didáctica. Un buen número de opositores se sienten perjudicados y que son víctimas de esa confusión que se centra en la exigencia de que las materias específicas quedaran incluidas en esta prueba, junto alas troncales y las de ámbito autonómico.

La confusión generada respecto a la inclusión de las específicas, provocó que hasta 200 examinandos presentaran reclamaciones individuales a las que les siguió una colectiva sin que la Junta de Andalucía diera respuesta alguna.Ante ese silencio, un buen número de ellos optó, a principios de este mes, por recurrir a la Justicia y por la vía de la contencioso-administrativo, presentar un recurso para el que la Consejería de Educación tiene 20 días para entregar la documentación o las alegaciones requeridas ya que fue admitido el día 8.

Los afectados piden que se les retire el -10 que se les aplicó por no incluir el área específica en su programación lo que supuso para algunos, quedar excluidos de la posibilidad de conseguir una plaza.Fue en cualquier caso, una auténtica ceremonia de la confusión ya que según señala uno de los afectados, “se le estuvo preguntando a la consejería sobre si esa área iba a entrar o no ya que en las oposiciones de 2015 no había sido así”.

Ante lo que consideraron falta de claridad por parte de la Administración, los exámenes de junio se desarrollaron hasta que poco antes de que se procediera a las calificaciones de las pruebas, la comisión de baremación emitió un correo electrónico a los tribunales en el que se les conminaba a aplicar ese -10 a todos los que no hubieran incluido el área específica. Ahí la confusión ya se disparó pues hubo tribunales que lo tomaron en cuenta mientras que otros, no por considerar que se entraba en un estado de ambigüedad y poca claridad. De hecho fueron los menos aquellos tribunales que optaron por valorar positivamente que el área específica debería ser considerada como parte inclusiva de la programación.

De hecho, en Huelva ninguno de los 29 tribunales establecidos para esta Oferta Pública de Empleo (OPE) aplicó la directiva. Eso no quita que no haya docentes onubenses afectados ya que algunos se examinaron en las provincias de Sevilla y Cádiz que es donde sí se aplicó ese -10 de calificación. Eso conllevó como ya se ha comentado, disparidad de resultados a la hora de evaluar esta prueba que era la definitiva para acabar la oposición y tener la posibilidad de conseguir una plaza. Tal fue así que la desagradable sorpresa se hizo patente durante la primera semana de agosto que fue el momento en que se hicieron públicos los resultados de las oposiciones y se encontraron con un cero en esa segunda prueba.

Ante esta situación actual, la Consejería de Educación ha optado por mantener silencio. Sí es cierto que el pasado mes de agosto, desde la Delegación Territorial de Educación se hizo referencia al mundo de las academias que tienen como cometido preparar a los opositores. En aquel tiempo, desde Educación se argumentó que la resolución de la Junta no fue asumida por numerosas academias preparatorias. Así, opositores del 5º curso de Primaria, siguiendo las reclamaciones de sus preparadores, no incluyeron por ejemplo la asignatura de Ciudadanía que entra en el área de específicas. Otros, los de 6º, tampoco tuvieron en cuenta la asignatura de Cultura y Práctica Digital y en todos los cursos de Primaria, tampoco echaron mano a la asignatura de Valores Sociales y Cívicos que es entendida como alternativa a la Religión.