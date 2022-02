El cuello de botella que ahoga a la Justicia en Huelva

Y no solo lo dice los funcionarios. La reivindicación es asumida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , que en su memoria anual recomendaba acelerar la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Huelva ante lo inadecuado de los edificios en los que se reparten todos los juzgados de Huelva y que son calificados en el informe sobre “poco operativos y disfuncionales”. Así se recoge en el documento en el que se detalla que resulta conveniente que vea la luz el proyecto de la Ciudad de la Justicia de la capital, máxime cuando la Audiencia Provincial de Huelva y algunos de los Juzgados se encuentran en edificios poco operativos y disfuncionales. Todo ello por no hablar de la existencia de sedes variadas y dispersas para órganos unipersonales”.

El colegio del Ensanche Sur aliviará la situación del centro de la capital onubense

Todo un distrito sin un colegio público. Parece ciencia ficción pero es la realidad de Huelva.Los niños del centro de la capital onubense no tienen un colegio público disponible al que acudir. No es que no haya plazas, que ocurre en otras zonas, es que directamente no lo hay. La principal reivindicación en materia educativa de los convocantes de la manifestación del 4 de marzo por las infraestructuras de la provincia está en marcha. El colegio del Ensanche Sur será el primero con carácter público de la zona. El resto son todos concertados.

Junto al colegio detrás de la antigua estación de Renfe, los convocantes reclaman una oferta educativa que sea acorde a la demanda de los onubense.De este modo, la diáspora de estudiantes se reduciría a lo imprescindible para alivio y comodidad de los ciudadanos de la provincia así como de sus economías. Un estudiante de Huelva debe tener las mismas oportunidades que el de cualquier otra.