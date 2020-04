La Junta resuelve 2.704 solicitudes de ERTE en Huelva que afectan a 13.250 trabajadores

La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva ha resuelto 2.704 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los que están incluidos 13.250 trabajadores, de las 4.698 solicitudes presentadas.

La administración regional, según ha informado la Junta en una nota de prensa, es la autoridad laboral que debe realizar el registro y resolución de las solicitudes de ERTE, y en este sentido, la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha recibido desde el 14 de marzo 4.698 solicitudes de ERTE que afectan a unos 23.000 trabajadores y trabajadoras, como consecuencia derivada del estado de alarma por la crisis sanitaria.

De éstas, se han resuelto hasta la fecha 2.704 solicitudes, en las que están incluidos 13.250 trabajadores, gracias al “intenso trabajo” que continúan realizando el equipo funcionarios compuesto por 36 técnicos de la delegación territorial de Huelva y el dispositivo especial para ERTE diseñado por el Servicio Andaluz de Empleo y que está formado por medio centenar de personas entre técnicos de empleo de la Dirección Provincial, personal de las 13 Oficinas de Empleo de la provincia, directores ATE, Agentes de Empresas y orientadores laborales en permanente contacto con las empresas que han presentado un ERTE, trabajadores en activo y personas desempleadas.

El delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, ha destacado “el operativo creado para facilitar la presentación de los ERTE, simplificando los trámites todo lo posible, con información accesible en la web de la Consejería donde las empresas tienen a su disposición instrucciones, guías y vídeos explicativos acerca de la presentación del expediente y la documentación que deben adjuntar. Se puede presentar con certificado digital o sin él”. A su juicio, “ésta es una muestra de ese esfuerzo por facilitar a las empresas esta solicitud, ya que hay que tener en cuenta que nuestro tejido productivo está compuesto en su mayoría por pymes y micropymes que puede que no tengan herramientas como la firma digital”.

Augustín explica que, “a pesar de las dificultades actuales, la Consejería ha asumido su responsabilidad en este difícil y complicado momento, como siempre estando al lado de las empresas afectadas y de los trabajadores que necesitan un cobertura y todo tipo de atenciones que sean necesarias”.

Desde la declaración del estado de alarma, la delegación territorial y el Servicio Andaluz de Empleo “no han dejado de trabajar, precisamente para facilitar los trámites a las personas que demandan empleo y facilitar a las empresas la presentación de solicitudes a través de la plataforma creada al efecto, solicitudes de ERTE, por cierto, con entrada desde el día 14 de marzo que ascienden a 4.698 registros, con algo más de 23.000 trabajadores afectados, según los últimos datos oficiales”.

El delegado territorial también ha subrayado que “la tramitación de todos estos expedientes, trabajar de manera coordinada y establecer los mejores canales de comunicación con empresas afectadas, sus trabajadores o las personas que han quedado en situación de desempleo es posible gracias al importante trabajo que se viene realizando desde el SAE”. “Y todo gracias al equipo de 36 técnicos de la Delegación Territorial y del departamento de Administración Laboral, teletrabajando desde sus casas sin horario, hasta que la plataforma de teletrabajo de la Delegación les permite, para registrar y resolver en tiempo y forma el máximo número de expedientes, respondiendo con rigor, a las solicitudes de ERTE", ha proseguido.

"De igual modo -añade-, es importante destacar y agradecer especialmente el esfuerzo del personal del Servicio Andaluz de Empleo, que trabaja, incluidos los fines de semana, para prestar el mejor servicio y dar la atención necesaria a los ciudadanos, llegando a realizar entre 500 y 600 altas diarias, orientadores resolviendo todo tipo de dudas a demandantes de empleo o los Agentes de Empresas que están informando a las empresas del estado de las resoluciones o del número de expediente, un dispositivo especial para ERTE diseñados por la Dirección Provincial en Huelva y que forman casi 50 personas."

Miles de consultas de usuarios

La Consejería de Empleo, que recibe a diario unas 9.000 consultas de usuarios sobre las prestaciones por desempleo y otros trámites no dependientes de este organismo, quiere aclarar que el cobro de la prestación por desempleo no depende de la Junta de Andalucía sino que es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo. Por tanto, el Servicio Andaluz de Empleo no tiene entre sus competencias ni tramitar ni resolver prestaciones por desempleo.

Para cobrar la prestación de desempleo derivada de los ERTE, el único requisito que hay que cumplir es que la empresa haga la inscripción en la página habilitada por el SEPE incluyendo nombre y datos bancarios de los trabajadores, previa autorización de estos últimos. En ningún momento la Consejería ha recibido ninguna comunicación de cambio de normativa ni ninguna instrucción que suprima la obligatoriedad de la inscripción en los Servicios de Empleo autonómicos por parte de los demandantes de empleo, requisito que recogen las normas en vigor para acceder al cobro de prestaciones por desempleo.

El Servicio Andaluz de Empleo ofrece mejoras a través de la puesta a disposición de medios telefónicos y telemáticos para facilitar el máximo posible la inscripción como demandante de empleo, una acción que en ningún caso obstaculiza ni retrasa el cobro de la prestación. Es más, tras decretarse el estado de alarma, la Consejería de Empleo realizó una campaña animando a todos los trabajadores incursos en expedientes de regulación temporal de empleo a darse de alta en el paro con el único objetivo de que los desempleados afectados por esta situación puedan cobrar su prestación lo antes posible.

Otra de las cuestiones a aclarar desde la Junta es que hay que distinguir entre el reconocimiento de la prestación por desempleo, de la tramitación de los expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, que afectan a muchas empresas y personas.

La autoridad laboral en Andalucía es la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y es la que está tramitando todas las solicitudes de ERTE gracias al gran trabajo que se viene desarrollando por parte de de funcionarios y personal del Servicio Andaluz de Empleo que están trabajando sin descanso todos los días para que los andaluces que se hayan quedado sin trabajo en estas circunstancias puedan cobrar sin demora su prestación por desempleo.