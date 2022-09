La Junta ofrece ayudas para renovar la flota de camiones y modernizar el transporte pesado de Huelva

El sector del transporte y la logística en general son clave para la economía onubense. Una provincia eminentemente exportadora como Huelva depende de este segmento para su desarrollo. Que sea competitivo y sostenible son los objetivos que se marca la Junta de Andalucía, que pretende fomentar la modernización de la flota de transporte provincial para reducir al máximo su impacto medioambiental manteniendo su posición de liderazgo. Así lo manifestó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, en un encuentro con los miembros del Club Cámara de Comercio de Huelva.

Carazo animó a las empresas de transportes de viajeros y mercancías a que se beneficien de la convocatoria de ayudas que ha lanzado la Junta de Andalucía para la renovación de su flota de vehículos. Esta convocatoria dispone de 28,2 millones de euros de los fondos Next Generation para los próximos tres años que ayudarán a “tener vehículos menos contaminantes en nuestras carreteras”. La consejera informó de estas ayudas durante su visita a las instalaciones de Transonuba en Niebla.

Este sistema de incentivos tiene como objetivos la renovación del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías y de viajeros, incentivar la penetración de tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen energías alternativas bajas en carbono e impulsar el sector de la automoción y la reactivación industrial. Entre las líneas existentes, está el achatarramiento de vehículos, la adquisición de vehículos eléctricos, de hidrógeno, híbridos e híbridos enchufables y de gas; la modificación de la forma de propulsión de vehículos, la recarga de vehículos eléctricos o la adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias.

La consejera recordó los pagos asignados a este primer ejercicio se empezarán a abonar a finales del mes de septiembre. “Para el año que viene, este programa de ayudas contará con una partida más amplia de 14,4 millones de euros”, ha indicado. Esta convocatoria de subvenciones es en régimen de concurrencia no competitiva y se puede obtener toda la información a través de este enlace.

Asimismo, la consejera avanzó que Andalucía contará 20 millones de euros para la digitalización del transporte. “Estamos a la espera de que el Gobierno de España publique el decreto que regule estas ayudas para sacar la convocatoria”, ha indicado. Estas subvenciones, ha explicado, permitirá a las empresas de transporte llevar a cabo actuaciones dirigidas a mejorar su gestión.

Potencial logístico de Huelva

Marifrán Carazo aprovechó su visita a para alabar el músculo empresarial que tiene Huelva y puso como ejemplo Transonuba, una empresa “nacida del sueño de un andaluz, Esteban Sánchez, que supo ver en 1985 el potencial que tenía la logística” hasta convertirse en referente nacional e internacional, con centros no sólo en España, sino también en Marruecos, Francia y Holanda.

La consejera incidió en el peso que tiene “la provincia de Huelva en la economía andaluza por su industria y su agricultura”, entre otras actividades. Al respecto, ha agradecido la labor que está desempeñando el Club Cámara para promover acciones que contribuyan al desarrollo de una actividad empresarial en Huelva que “puede ir a más” gracias al impulso de iniciativas como la plataforma ferroviaria de Majarabique, que se ha incorporado a la Red Logística de Andalucía de la Junta; o el crecimiento del Puerto de Huelva. “Todos tenemos que sumar esfuerzos para convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa”, ha indicado la consejera.

La titular de Fomento señaló que, para ayudar al sector, hay que aplicar medidas “que faciliten la actividad económica y ayuden a las empresas”, como la decisión de la Junta de Andalucía de no aplicar la subida del IPC en los contratos de alquiler de las empresas instaladas en las áreas logísticas de Andalucía. Una medida que se suma a otras como las rebajas fiscales “que van a tener continuidad en próximos ejercicios” o la reducción de trabas y detrámites burocráticos.

Marifrán Carazo contrapuso estas medidas con otras que pretende aplicar el Gobierno de España como la implantación de los peajes en las autovía. “Ese pago por circular va a generar no sólo un gasto extra a todos los conductores sino que va a incrementar los costes empresariales, que pondrá en peligro a muchas empresas y cientos de empleos”. Al respecto se ha detenido en la provincia de Huelva, donde los peajes pueden tener “consecuencias más negativas porque esta provincia sigue a la espera de unos servicios ferroviarios que sirvan de alternativa para la movilidad”.

La consejera ha insistido en que Andalucía no va a aplicar peajes en los 10.500 kilómetros de carreteras que son de competencia autonómica, al recordar que “la vía para la recuperación no es imponer más cargas a ciudadanos y empresas, sino bajar impuestos como se está haciendo en Andalucía”.

A la consejera le han acompañado en la visita la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano; la delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano; el director general de Movilidad y Transporte, Felipe Arias; y el delegado territorial de Fomento en la provincia de Huelva, José Manuel Correa, entre otras autoridades.