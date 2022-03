La Junta Docente de Huelva se concentra en el inicio de la escolarización "por la escuela pública"

Con el comienzo este martes 1 de marzo del proceso de escolarización en los centros sostenidos con fondos públicos, los miembros de la Junta de Personal Docente de Huelva se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación en Huelva para manifestar su "apuesta por la escuela pública".

Como ya expusieron en un manifiesto hecho público a finales de la pasada semana, los representantes de maestros y profesores en la Delegación han hecho un llamamiento para evitar la supresión de unidades en los colegios e institutos de la provincia como consecuencia de la bajada de la natalidad. Más bien, demandan que esta disminución de los nacimientos sirva para disminuir la ratio de alumnos por aula "para una escuela pública de calidad".

En este sentido, demandan también que no se sobrepase la ratio establecida para cada etapa educativa (25 alumnos por aula en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato) utilizando ese 10% permitido para la escolarización por casos sobrevenidos y que "no se use la media aritmética para decir que la situación de la provincia está por debajo del promedio".

Desde este martes al 31 de este mismo mes, los padres podrán enviar las solicitudes de admisión para el próximo curso. El proceso está abierto a los niños de tres años que se incorporan por primera vez al sistema educativo y a los alumnos que cambian de centro.