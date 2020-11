La Junta de Andalucía "duda" de que el centro de salud de Isla Chica esté para finales de año

La fecha de inauguración del centro de salud de Isla Chica vuelve a ser una incógnita, después de que la delegación de Salud en Huelva manifestase ayer ciertas “dudas” acerca de la posibilidad de que el edificio esté en funcionamiento antes de finales de año, tal y como había asegurado la Junta de Andalucía a mediados de septiembre.

El motivo de esta incertidumbre radica en las obras que aún quedan por hacer en la red de alcantarillado, “una cuestión que el PSOE no dejó redactada” en el proyecto de construcción de la nueva infraestructura sanitaria, según ha reiterado Salud en varias ocasiones. En este contexto, la delegada de Salud, Manuela Caro, especificó ayer que el permiso de las mencionadas obras, que debía otorgarlo el Ayuntamiento de Huelva, no se ha obtenido hasta la semana pasada, por lo que no será “hasta ahora” cuando pueda emprenderse la canalización de las aguas residuales. Para las últimas actuaciones se destinarán 450.000 euros, según puntualizó ayer Caro.

En esta línea, la delegada de Salud subrayó que la Junta de Andalucía se halla inmersa “desde ya” en la introducción de todo el mobiliario que figurará en el centro de salud para que, una vez terminen las obras en el alcantarillado, “la infraestructura pueda estar operativa para los vecinos, un hecho sobre el que trabajamos para que sea inmediato”.

La construcción del centro de salud de Isla Chica dio comienzo en julio de 2018, con una inversión que rozaba los 3,5 millones de euros y que está fuera del montante de 7,5 millones de euros que la Junta de Andalucía destinó a la mejora de las infraestructuras sanitarias del territorio onubense. Con un plazo de ejecución previsto de 22 meses, el calendario fijaba en mayo de 2020 la conclusión del proyecto, una fecha que se confirmó a mediados de septiembre de 2019, justo después de que las obras volvieran a su curso tras varias semanas de paralización por parte de la empresa constructora.

Precisamente, fue en este mes de septiembre de 2019 cuando la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ratificó el “compromiso firme” de la empresa adjudicataria de que “se hará todo en tiempo y forma y la obra se terminará en el tiempo en el que estaba estipulado en el pliego de condiciones, que sería en mayo de 2020”.

La ejecución de los trabajos volvería a sufrir una ralentización, esta vez debido al estado de alarma decretado el pasado mes de marzo a raíz de la propagación de la Covid-19. En este momento no salieron a la luz nuevas fechas para la puesta en funcionamiento del centro de salud, pero el Ayuntamiento de Huelva informó de que había recibido el 1 de junio una petición de prórroga de la licencia de obras por un año más, es decir, hasta abril de 2021. Este anunció encendió las alarmas al advertir de un retraso importante en la ejecución de los trabajos de la nueva infraestructura sanitaria.

En aquel momento, el titular de Urbanismo, el teniente de alcalde Manuel Gómez Márquez, exigía explicaciones sobre la solicitud de la prórroga, motivada por “causas imprevistas”. Al respecto, insistía en que, desde el Consistorio, “somos generosos” teniendo en cuenta la paralización de los trabajos con el estado de alarma, pero afirmaba que “no tendría sentido que una infraestructura como esta, un centro de salud, y con las necesidades actuales, pudiera considerarse no prioritaria”.

A este comunicado la Delegación Territorial de Salud contestó ese mismo día con un mensaje de tranquilidad y, a su vez, anunció que la petición se prolongaba tantos meses como parte del procedimiento habitual, sin que dicha cuestión condicionase la fecha de conclusión del edificio, el cual se haría realidad en el período estival que acaba de terminar. Concretamente, a principios del mes de agosto.

El último capítulo acerca de la fecha de inauguración del centro de salud lo trajo el mes de septiembre de 2020, momento en el que el Partido Popular aseguró que la espera por ver en funcionamiento la infraestructura sanitaria concluiría antes de finales del presente año. Fue precisamente la secretaria general del PP andaluz, Loles López, quien confirmase que el centro de salud estaba “totalmente terminado”, aunque apuntó que estaría operativo hasta que se finalicen “unas revisiones e inspecciones determinadas por la dirección facultativa, además de los trabajos de jardinería”, que, por las “altas temperaturas” del período estival, han tenido que posponerse al mes de septiembre”. A ambas tareas se le unía el ya mencionado proyecto de conexión con la red de alcantarillado.