Juanma Moreno quiere hacer de Huelva la capital europea del hidrógeno verde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuesta por hacer de Huelva la “capital del hidrógeno verde”, una etapa en el camino por conseguir que “Andalucía no sea dependiente energéticamente de nadie” y una buena oportunidad para reivindicar la “investigación y la innovación” tanto en la provincia como en la comunidad autónoma. Todo ello en un lugar como el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), que depende del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y, por lo tanto del Ministerio de Defensa, muy alejados de sus competencias directas.

Lo que sí aprovechó la primera visita que realiza a las instalaciones para anunciar la creación de una mesa de trabajo, “un punto de encuentro dentro de la Agencia Andaluza de la Energía, en la que se concentren el sector público, universidades, empresas y técnicos para que, entre todos, aprovechemos hasta el último proyecto que haya en materia de energías renovables”, sostuvo el presidente de la Junta quien no concretó ni fechas, ni objetivos, ni quiénes compondrán dicha mesa de trabajo. Hay que tener en cuenta que, al menos hasta el momento, los proyectos de hidrógeno verde presentados en la provincia de Huelva y en todo el país, corresponden a los respaldados por empresas energéticas que buscan aliados en potenciales consumidores de ese hidrógeno, sin que hasta la fecha esté ninguna administración de ningún nivel de responsabilidad, incluida como socio en el mismo, más allá de colaboradores para acelerar las concesiones y los permisos necesarios para su puesta en funcionamiento.

En concreto, en Huelva el más sólido es el del Iberdrola que se presenta en alianza con empresas como Fertiberia, Navantia o Bergé y que cuenta con el apoyo de la Universidad de Huelva o el Ayuntamiento quien se adhirió al mismo como impulsor de sus iniciativas privadas, pero no como socio del mismo. En cualquier caso, Moreno hizo una defensa de los avances que “en energía renovable, especialmente en hidrógeno”, por lo que defendió la misma como “una de las herramientas con las que contamos para hacer frente a los efectos del cambio climático, ya que somos una de las regiones más afectadas de todo el mundo”.

Donde sí insistió fue en la defensa de la “soberanía energética de Andalucía” que precisa “un cambio en lo que se refiere a su dependencia exterior, no hay nada más que ver el recibo de la luz”. Se trata, a su juicio de “aprovechar la oportunidad que se le presenta a Andalucía para ser líder en energías renovables, ya que tiene a su favor todo lo que se precisa para su implantación, desde fuentes de energía constantes, ubicación geográfica privilegiada y, sobre todo, la determinación para llevarlo a cabo, para lo que es precisa la colaboración entre todos los componentes de cara a disponer de una tecnología factible que permita una mayor eficacia y aumentar nuestra competitividad”. Puso como ejemplo que “el cambio de un kilo de hidrógeno verde, por otro no renovable, supone el ahorro de 9 kilos de CO2 que no se emite a la atmósfera, por lo que la apuesta es más que clara”.

El presidente de la Junta quiso conocer el trabajo que se lleva a cabo en el departamento de energías renovables del Cedea, unas instalaciones que llevan 30 años con la producción de hidrógeno verde procedente de energías renovables y que en su momento fueron las primeras de España y las segundas de todo el continente –dos meses por detrás de Alemania– por lo que se trata de unas instalaciones punteras en todo el mundo, tanto por la obtención de ese vector de energía, como por las posibilidades de su utilización.

En las instalaciones de Moguer, se ensayan distintos tipos de placas solares, algunas llamadas arquitectónicas que pueden integrarse como paredes dentro de estructuras y edificios, o flexibles. También son punteros en la investigación de sistemas de almacenamiento y pilas de combustible con las que equipar los vehículos que se utilizan en sus instalaciones, según explicó Fernando Isorna, jefe del laboratorio de Energía del Cedea. quien detalló los avances realizados en el centro y recordó la entrada en funcionamiento de la primera planta de producción de hidrógeno verde en 1992. “Desde entonces se ha avanzado mucho en sistemas de almacenamiento, purificación, almacenamiento a baja presión y especialmente en baterías y supercondensadores con las que se busca la aplicación de todas estas fuentes de energía en la automoción, ya que permiten aumentar de manera considerable la autonomía de los vehículos”, así como hacer experimentaciones en materia de vehículos aéreos e incluso submarinos, “en unas instalaciones que son punteras en toda la comunidad autónoma”.Ese hidrógeno verde tendrá aplicaciones como combustible en los vehículos aéreos no tripulados que se utilizan en las instalaciones del Cedea para sus experimentos.

Defensa de una mayor dotación para las Fuerzas Armadas

El contexto de la invasión rusa de Ucrania, sirvió al presidente de la Junta de Andalucía para hacer una defensa del papel de las Fuerzas Armadas y la necesidad de reforzar su papel de “garantes de la seguridad y también como elemento disuasorio ante cualquier eventualidad como la que vivimos”. Para Moreno se trata de “que en estos momentos de incertidumbre, donde vemos como Rusia ha violado las leyes internacionales y ha entrado en el terrotorio de otro país a sangre y fuego, es más necesario que nunca recordar el papel de nuestros ejércitos que siempre han estado cuando se les ha necesitado, como garantes de nuestro modo de vida occidental, por lo que debemos aumentar su capacidad para hacer frente a esas amenazas”.