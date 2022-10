Más de 50 millones de euros para el materno-infantil y las mejoras del Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz

Huelva no pedía más que nadie. Solo quería sentirse como el resto de provincias andaluzas. En su lista de deseos figuraba únicamente un hospital materno-infantil en un edificio propio y dentro del área hospitalaria del Juan Ramón Jiménez. No ha sido fácil porque los 'tira y afloja' con la ubicación de este servicio no han cesado en los últimos meses, pero la Junta de Andalucía ha escuchado cómo se desgañitaban los profesionales sanitarios y la ciudadanía onubense para pedir lo que se merecen. Y, en base al informe técnico encargado para dimensionar las necesidades reales del Juan Ramón Jiménez con ánimo de “dar una respuesta al presente y al futuro de la provincia onubense”, construirá el materno-infantil.

El anuncio lo dio ayer la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que precisó que el nuevo materno-infantil, de unos 15.000 metros cuadrados, se ubicará en un edificio adosado al propio Juan Ramón Jiménez, justo en la zona del helipuerto.

La previsión es que el proyecto se licite en 2023 y, según ha podido conocer este diario, el pronóstico es que la inversión en sanidad supere los 50 millones de euros. Este montante iría destinado a la construcción del edificio materno-infantil y a las remodelaciones pertinentes en los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, dado que, al unificarse todo en la nueva infraestructura, liberarán los espacios propios de las áreas de Pediatría y Ginecología y Obstetricia; y de Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, respectivamente. De ahí, que vayan a aumentar su cartera de servicios y a ampliar las necesidades actuales.

Sobre el nuevo materno-infantil aún no se han dado muchos detalles, pero desde la Junta de Andalucía se aseguró que, con su construcción, el número de paritorios se va a incrementar en un 25%, el número de puestos de UCI en un 33,33%, el número de camas del materno un 12% y un 36,6% en número de camas de pediatría. "Esto permitirá aumentar la capacidad asistencial entre un 100 y un 400%", precisó la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Entre las nuevas áreas cabe reseñar las consultas de Salud Mental Infanto-juvenil y habitaciones diferenciadas por edades, box cerrados con presión negativa en urgencias pediátricas, una zona de reanimación de recién nacidos, nuevos quirófanos, nuevas salas de Radiología y un incremento de salas de descanso para profesionales.

"Lo que os puedo garantizar es que con esta decisión que hemos tomado basada, repito, en criterios meramente técnicos, es que la atención Materno Infantil en Huelva será vanguardista, con equipamiento de última generación tecnológica y adecuada a las necesidades reales actuales y futuras de la provincia. Además, con este proyecto en marcha, iniciamos una transformación de este hospital hacia el mismo camino: ofrecer una sanidad moderna y de calidad, en infraestructuras y en humanidad", enfatizó la responsable de Salud y Consumo andaluza.

Además de la superficie del nuevo materno-infantil, se liberarán más de 12.000 metros cuadrados, 9.000 en el Juan Ramón que van a ofrecer espacio para el incremento de consultas, camas y sillones de la unidad de Oncohematología, con lo que "mejoraremos la accesibilidad de los pacientes oncológicos de la provincia de Huelva y con espacios más confortables y humanizados". Además, la zona en la que se ubicará permitirá el acceso desde la calle sin barreras arquitectónicas y dispondrá de un área de espera para familiares más confortable. Del mismo modo, quedarán liberados otros 3.000 metros cuadrados más del Hospital Vázquez Díaz por el traslado de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil a las nuevas instalaciones.

La liberación de espacios en Juan Ramón Jiménez permitirá crear una unidad de litotricia, con tres salas, y el crecimiento de las consultas de urología a ocho; ampliar el circuito traumatológico de urgencias para una mejora de la calidad asistencial en esta área, y la creación del Hospital de Día de Salud Mental para reforzar la asistencia de estos pacientes, con necesidades cada día más crecientes.

Por otro lado, habrá una nueva sala de despertar, un área de preingreso, una unidad de rehabilitación y una nueva unidad de vigilancia de la salud. Cómo no, en el área de hospitalización las especialidades con más ocupación verán incrementado el número de camas, por ejemplo Medicina Interna y Neumología. "Y por último, las zonas comunes del hospital también se beneficiarán en superficie total con todo el espacio liberado", dijo la consejera.

Las reacciones al anuncio desde el sector sanitario no tardaron en salir. "La mejor noticia que ha recibido la sanidad onubense en los últimos años". Así de rotundo se mostró el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, al conocer la noticia. En declaraciones a este diario, Aguado manifestó su "profundo agradecimiento" con la decisión de la Junta de Andalucía "después de tantos malos ratos peleando por lo que Huelva se merece".

Por su parte, el presidente de la central sindical, Javier Méndez, considera el nuevo edificio un "paso importante en la mejora de la sanidad de Huelva", toda vez que entiende que "era de justicia tener una infraestructura propia e independiente". En este sentido, espera que "este sea el inicio de una serie de inversiones en la sanidad onubense, con las que nos acerquemos a los recursos sanitarios del resto de Andalucía".

CSIF es otro de los sindicatos que evidenció una "alegría tremenda" por este proyecto de materno-infantil, pues "responden a lo que demandaba la provincia". De hecho, su responsable de Sanidad, César Cercadillo, afirmó que "no hubiéramos aceptado un servicio en Consultas Externas porque el hospital tiene que crecer por lo ancho y por lo alto, pues actualmente es insuficiente".

También aplaudieron el anuncio desde el sindicato de enfermería, Satse. Su responsable provincial, Antonio Botello, resaltó que "repercutirá en las mujeres y niños, pero también en la ampliación de la cartera de servicios para Huelva". Del mismo modo, Botello no olvida el "gran movimiento social creado en Huelva para pedir un hospital independiente".

Más cauteloso se mostraron desde UGT, desde donde, si bien "valoran positivamente la decisión", recuerdan que "echamos en falta la participación de los sindicatos en un proyecto de tal envergadura para Huelva". Su secretario del sector Salud, Jesús Tormo, sostiene que "es complicado posicionarse sin la presentación previa del proyecto y lo que lleva aparejado en materia de otros servicios".

Un recorte del edificio que también puso de manifiesto CCOO, que entiende una reducción "importante" si "tenemos en cuenta que el proyecto anterior superaba los 25.000 metros cuadrados". El secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Juan José Rodríguez, explicó que la "construcción de un centro con la mitad de superficie requerirá un nuevo proyecto técnico o la adaptación del ya existente, opción esta última poco probable dada la drástica reducción del tamaño del centro ahora prometido". En consecuencia, "lo más probable es que la intención de la Junta sea la de empezar de nuevo todo el proceso, lo que no vendría más que a dilatar otros cuantos años más la puesta en marcha de esta dotación sanitaria", finalizó.