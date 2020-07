Juan Marín afirma sobre Matalascañas que “el libertinaje de algunos no va a provocar un problema a la sociedad”

La Junta de Andalucía advierte. Las competencias en el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana son competencias de la policía local de cada localidad y en caso de incumplimiento habrá medidas por parte de la administración. Así lo afirmó ayer el vicepresidente y consejero de Turismo de Turismo, Juan Marín, quien recordó que “los botellones los deben gestionar los ayuntamientos”. Es una competencia “municipal que además está prohiba por ley y solo por eso no deberían producirse. No podemos prohibirlo dos veces. No se puede beber en la vía pública”.

La advertencia es clara: “Si en algún momento la situación sanitaria se convierte de nuevo en un problema tomaremos las medidas oportunas. No vamos a consentir que el libertinaje de algunos se convierta en un problema para la sociedad.

Marín recordó al Ayuntamiento de Almonte que “la policía local debe intervenir y multar a quien esté bebiendo en la vía pública”. Sobre las consecuencias en caso persistir episodios como los registrados en Matalascañas insistió en que “en algunos locales de ocio hemos comprobado como sucedió en la provincia de Córdoba que a partir de ciertas horas de la noche el alcohol hace que no ser respeten las medidas de seguridad sanitarias. Eso ha provocado una serie de contagios y si se siguen produciendo en otros lugares tomaremos medidas porque por encima de todo tenemos que velar por la salud de los andaluces”.

Un informe de expertos recomendará el próximo lunes las actuaciones necesarias

El vicepresidente de la Junta de Andalucía avisa que “si hay que regular, reducir o cerrar lo haremos, pero vamos a esperar al lunes que tendremos un informe quincenal para ver si realmente son los principales focos de contagio y tomar medidas. Afortunadamente, la situación sanitaria en Andalucía está muy controlada. Tenemos menos de 45 personas hospitalizadas y solo 6 en UCI. El plan centinela funciona a la perfección con el aislamiento de cualquier positivo. Los brotes se controlan rápidamente”.