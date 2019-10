Juan José Cortés: “La única forma de luchar por la prisión permanente revisable es desde la política”

Llega a unas nuevas elecciones como cabeza de lista al Senado después de salir elegido para el Congreso de los Diputados el pasado 28-A. Cortés ve la política como el último camino en su lucha por la prisión permanente revisable y nunca la dejará porque “sería abandonar la causa”.

–Primero criticó que le cambiasen de la lista del Congreso a la del Senado y luego se arrepintió. ¿Cuál es ahora su valoración?

–Son los trámites lógicos y normales que se producen en todos los partidos políticos. Hay veces que los cambios no gustan, o perjudican a uno y benefician a otro. Pero creo que son trámites normales. En el Partido Popular se puede hablar, discrepar... sin que para ello se cree ningún clima de discordia o de malentendido. Creo que está zanjado el tema. Lo que queremos es ganar las elecciones para que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno.

–¿Piensa que no cumplió las expectativas del partido en cuanto al número de votos en Huelva?

–No. Eso fue una tónica general en toda la nación, en un momento en el que el PP no consigue las expectativas que tenía creadas. La motivación de cambiar de lista no creo que sean los resultados de abril, creo que es más bien por un cambio de piezas de estrategia.

–Sigue estando en primera línea de batalla.

–Sí, creo que es necesario. Mi causa –la prisión permanente revisable–, independientemente de los temas de Huelva que son muy importantes, ahora mismo, desde la política es el único medio que yo tengo para poder seguir defendiéndola. Sea en el Congreso o en el Senado.

–¿Será igual de fuerte la voz de la prisión permanente revisable en el Senado que en el Congreso?

–Sabemos que no es lo mismo. En el Congreso es realmente donde se debate y se juega el partido. Luego en el Senado la refrendamos o la reformamos para que pueda llevarse a cabo una ley. Pero de una manera o de otra, estando en el Senado, si se sacara el tema de la prisión permanente revisable es muy importante que yo pueda estar ahí y seguramente el objetivo se pondría sobre mí y esa defensa que yo pueda hacer.

–¿El camino político es el último cauce para lograr su objetivo?

–Sí. El camino desde la lucha civil con la recogida de firmas se agotó. El único camino que me queda es este. Una vez que termine este camino no me quedarán más opciones de seguir peleando. Es lo que yo quiero hacer entender a la sociedad, que confíen en mí y en el proyecto de tratar de reformar la Justicia y que realmente proteja a los más débiles de manera efectiva. Y cuando termine me iré para mi casa con la conciencia tranquila.

–¿Qué pasaría si no saliera elegido?

–Nada, me iré para mi casa. Dedicaré el tiempo a mi familia que me echa mucho de menos.

–¿Dejaría la política?

–Si dejo la política sería abandonar la causa. Nunca abandonaré la causa aunque siga o no en política activa. Creo que la única forma de luchar por ella es desde la política. Y eso lo tiene que entender la ciudadanía. Yo no estoy en política por hacer carrera, ni por necesidades económicas. Precisamente yo he perdido mi pensión de 1.800 euros por entrar en política. Es un sacrificio lo que he hecho y mi familia no me lo va a perdonar en la vida, y mis amigos me dicen que soy tonto y que no debería haberlo hecho.

–Cómo se ha sentido estos cinco meses en el Congreso?

–Me he adaptado perfectamente a su dinámica. Empecé muy lento, aprendiendo mucho de compañeros de cómo funcionaba, pero presenté como 34 iniciativas. Considero que el trabajo que he hecho es aceptable.

–¿Qué ha hecho por Huelva?

–He trabajado por las incidencias que tiene el tren Sevilla-Huelva y preguntas al Gobierno sobre cómo piensa solucionarlas. Otra pregunta ha sido si tiene una previsión para los siguientes presupuestos una inversión para la propuesta sobre el AVE y si tiene previsto las posibles soluciones sobre los retrasos actuales del tren Sevilla-Huelva. También si se tiene previsto afrontar las obras del trasvase porque hay un retraso importante, entre otras cuestiones.

–¿Le han contestado alguna? ¿se ha conseguido algo?

–Por culpa de la ineficacia de Pedro Sánchez de conformar Gobierno eso no se ha podido concretar en nada, porque el siguiente paso era proponer iniciativas de proposición de ley o no de ley.

–Entonces ninguna respuesta a sus preguntas.

–No.

–¿Han sido cinco meses perdidos para Huelva?

–Por culpa de nuestro presidente en funciones han sido cinco meses de retraso en la gestión de un Congreso que quiere, por lo menos el PP, poner en marcha ciertas medidas. Pero al no tener Gobierno esas medidas se quedan en el tintero.

–¿A qué se compromete si gobierna el PP?

–A contribuir en la medida de lo posible en el mantenimiento de la prisión permanente revisable, reformar la ley del menor... y para Huelva intentar paliar los retrasos e incidencias del trayecto ferroviario hasta Sevilla y que se produzca el trasvase lo antes posible.