Juan José Cortés, cabeza de lista al Congreso por Huelva, ha acaparado gran parte de la atención de la campaña incluso antes que esta comenzase. Con la reivindicación de la prisión permanente revisable como mantra, el padre de Mari Luz aborda desde la polémica por su fichaje hasta sus objetivos como previsible diputado.

–¿Qué opina del malestar en el PP onubense por su designación?

–Todos los cambios no es que provoquen malestar, sino la lógica sorpresa. Incluso ocurre en los equipos de fútbol cuando llega un jugador nuevo. Pero los jugadores encajan perfectamente las necesidades de la plantilla. Para nada hay descontento. Soy un activo en el PP desde hace once años, lo único es que antes estaba en cuarta fila y he pasado a primera. Formo parte del nuevo ciclo de transformación y esto no debe servir de polémica. La gente y la dirección provincial están contentas y en cada pueblo me acogen con cariño y respeto.

–¿No hace esto por fama o por dinero?

–No hay nada más valioso que estar con tu familia, y más para mi, que he sufrido una pérdida tan grande. Ese vacío nadie lo va a poder llenar. Todo lo contrario, esto es un sacrificio. Mi mujer, mis hijos y mis padres me dicen que no me hace falta y no lo necesito. Sufren por mi.

–Entonces ¿por qué lo hace?

–Es un compromiso personal, porque sé el bien que puedo hacer. No quiero que lo que me pasó a mi le ocurra a nadie más. Hace unos días estuve con otra familia cuyo hijo han asesinado asesorándole en materia judicial y dándole apoyo sentimental. Lo que más necesitan estas familias es ese acompañamiento que sólo podemos darle quienes hemos vivido una tragedia como la de ellos.

–¿No hay afán de protagonismo?

–¿Qué afán de protagonismo puedo tener yo si a mi ya me conoce todo el mundo? No necesito ni fama ni dinero. Económicamente estoy cubierto, porque he sido un hombre trabajador toda mi vida. Si hubiera querido tener un cargo importante podría haber optado por uno institucional. De hecho, el PP me lo ofreció y no lo acepté. Desde esta posición sí puedo defender la prisión permanente revisable y los intereses de Huelva. Quiero también devolver a mi tierra lo que hizo por mi. No espero ningún premio. No hay nada en la vida que pueda paliar la pérdida de mi hija.

–“Cortés es admirable, pero no se puede sustituir al Parlamento por el pueblo”. ¿Qué le parece la frase de Enrique Múgica?

–Tiene un gran desconocimiento de la Constitución. Nuestras normas no impiden que ningún ciudadano forme parte del Parlamento nacional, que debe ser plural y recoger todas las inquietudes, opiniones y necesidades de los ciudadanos. Nadie mejor que un ciudadano de a pie puede defender las necesidades que hay en la calle. Alguien de barrio que vive el día a día. Lo que no se puede hacer es gobernar desde un despacho.

–¿Se ve preparado para ese reto?

–Por su puesto, y cada vez lo estaré más. Esto no es cuestión de preparación. En primer lugar, se trata de tener amor propio por tu tierra. No entiendo que haya gente que se presente a las elecciones por Huelva y no sea de la provincia. Yo daré mi vida por Huelva porque los onubenses la dieron por mi. Tendré una implicación total para que Huelva por fin prospere.

–¿Le da miedo que el PP le use?

–Al contrario. Hemos formado un tándem adecuado para luchar a favor de la prisión permanente revisable y de la protección y defensa de los más vulnerables.

–¿Qué le hizo volver tras la etapa de Zoido?

–En aquella época la prisión permanente revisable no tenía riesgos tras aprobarse en 2015. Pero luego Sánchez intentó tumbarla con un recurso en el Constitucional y una derogación en octubre 2017 a propuesta del PNV. Dos meses después, Juan Carlos Quer inició la recogida de firmas. Nos recorrimos España pero no fue suficiente. Los partidos intentaron defender la derogación en el Congreso y el PP se quedó solo. Sánchez no nos recibió a los padres. Iglesias tampoco. El único que lo hizo fue el entonces ministro de Justicia, Catalá, del PP; y también Rivera, pero no adquirió el compromiso de defender la medida a capa y espada. No me quedaba otro remedio que formar parte de la vida política.

–Pero sus inquietudes políticas vienen de atrás. Militó en el PSOE.

–Sí. Aquello fue mucho antes de pasar lo de mi hija. Siempre he sido un activo social en Huelva aunque el salto a la opinión pública nacional sucedió con el tema de mi hija. El PSOE, y me lo recordó el otro día José Juan Díaz Trillo, se planteó incluirme en las listas para las municipales. No sé si habría aceptado o no, no entraba en mis cálculos. Nunca podré aceptar que el PSOE nunca me apoyara para una causa tan importante y justa.

–Sin embargo, el PSOE no lleva la derogación en su programa a la espera de lo que diga el TC.

–No deben adoptar esa actitud a la espera de que la avale el Constitucional. La sociedad está por encima de sus siglas: 17.000 onubenses pidieron la prisión permanente revisable, más de 8 millones de personas han firmado por ella y más del 80% de la sociedad, con gente de distintos partidos, la quiere.

–Imagínese en el Congreso. ¿Cómo defenderá a Huelva?

–No sé si Sánchez será capaz de mantenerme la mirada. Si no, tendrá que bajarla avergonzado de no haber atendido a unos padres en el ámbito civil como presidente del Gobierno. A un padre que perdió a su hija y al que nadie le pidió perdón por ello. Porque fue un fallo del sistema. ¿Y ahora Pedro Sánchez me obliga a que le pida perdón por una frase que yo he dicho? Los principales insultados en toda esta historia somos los padres que hemos perdido a nuestros hijos.

–¿De verdad piensa usted lo que dijo de Sánchez?

–Si alguna vez me equivocara pediría perdón. Pero en este caso no he cometido ningún error. He dicho lo que creen millones de españoles y es que Sánchez está más a favor de los asesinos, criminales, violadores y de quienes cometen atropellos en este país, que de las víctimas.

Juan José Cortés "¿Sánchez me obliga a pedirle perdón por una frase? Los padres que perdimos a nuestros hijos somos los insultados" "Nadie mejor que un ciudadano de a pie puede defender las necesidades de la calle. Alguien de barrio que vive el día a día"

–La prisión permanente revisable no ha evitado otros casos.

–Cuando Sánchez usó a Laura Luelmo para justificar que no aprobaba la medida, una actitud que me pareció denigrante, Antonio del Castillo le contestó lo siguiente: ¿Es que acaso lo semáforos hacen que no haya accidentes? No, pero no por ello hay que quitarlos. La prisión permanente revisable es una medida penal y no de prevención, aunque sí que lo es en el segundo delito porque obliga a la reinserción. Con el antiguo Código Penal no y por eso Bernardo Montoya cometió el segundo delito.

–Vuelvo a preguntarle qué hará por Huelva en Madrid.

–La llegada de la Alta Velocidad es vital. La adecuación de las líneas, con una inversión importante, es una lucha que merece la pena. El aeropuerto no será una lucha institucional pero hay que favorecer el que una empresa privada, si lo quiere hacer, invierta en el proyecto. Otra infraestructura importante es la N-435. En la variante Beas-Trigueros ya se han invertido casi 40 millones pero queremos que el desdoble llegue a Zalamea para enganchar con la Ruta de la Plata. Lucharé por Huelva con todo el alma. Me preocupa el medio ambiente, la agricultura, la industria... Pelearé por Huelva en Madrid.