Joseli Carrión tendrá una escultura en la Plaza de Lino en Huelva

El cantante y compositor onubense Joseli Carrión tendrá una escultura en la Plaza de Lino, en la capital onubense. El escultor Elías Rodríguez Picón es el autor de la obra, que se inaugurará el próximo 10 de junio. Se trata de una escultura en bronce a tamaño natural, un metro ochenta de altura, en la que se puede ver al artista tocando la guitarra con su típica postura, de contrapposto sobre la pierna derecha. Rodríguez Picón lo muestra de manera informal, vestido con un pantalón y una camisa por fuera, con un rostro sereno y un poco sonriente, mirando al público.

En cuanto a los detalles, en el canto de la guitarra se puede apreciar "una pequeña chuletilla" con apuntes del artista sobre las canciones. Se trata de una guitarra flamenca que el escultor también ha realizado, ya que es luthier. Por otra parte, en la peana hay una sucesión de títulos de las canciones de Joseli Carrión.

Elías Rodríguez Picón reconoce que ha vivido "momento muy especiales" mientras estaba realizando la escultura. Conocía a Joseli Carrión desde niño, desde los 12 años de edad, que entró en el Coro de Rociana, que dirigía Carrión, el segundo después del de Emigrantes, a los que se unió el Coro de la Hermandad Matriz de Almonte. "He llorado bastante haciéndola, he recordado momentos de cuando era niño, su voz...".

Señaló que ha puesto temas de Joseli Carrión cuando estaba modelando su escultura. Explicó que no le salía el rostro tal y como él quería hacerlo, le estaba costando trabajo y puso su música y le colocó a la escultura su medalla de plata, la que él llevaba siempre, y "me puse a hacer el rostro y en cuestión de una hora el rostro apareció".

Ha hablado con Joseli Carrión a través de su escultura, "me ha hecho llorar muchos días, te emocionas porque ya han pasado años". Indicó que "no es lo mismo hacer una escultura de alguien que no conoces a hacerla de alguien que conoces, le das el toque de la personalidad". Comentó que está contento con el resultado ya que la viuda del artista le ha manifestado que lo ha clavado, "eso me emocionó, hacer un trabajo y conseguir despertar sentimientos".

Apuntó que a la hora de realizar la obra "me ha servido mucho conocerlo, me acuerdo de su postura tocando la guitarra". La escultura se está terminando de fundir en bronce. El 17 de mayo está previsto que esté montada y soldada y Elías Rodríguez Picón le dará el toque artístico y el repaso correspondiente.

Maribel, la viuda de Joseli Carrión, está muy agradecida al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Le trasladó que le gustaría que el artista tuviese en el veinte aniversario de su fallecimiento el reconocimiento que se merece, "fue hacerle la propuesta al alcalde y éste apoyarla, y dicho y hecho". Del escultor, indicó que "ha sabido plasmar "lo que era su imagen y le ha dado vida, su postura, gesto, su espalda, ese pie adelante, su forma, sus volúmenes, con su guitarra tan característica, es impresionante".

Recordó que Elías Rodríguez Picón conocía a Joseli Carrión desde que era un niño y tocaba la guitarra en el Coro de Rociana. Destacó que ponerle una escultura en Huelva es "como devolver un poco a Joseli a la vida, a su ciudad, a Huelva, Joseli era de sangre blanca y azul, el onubensismo lo ha llevado siempre por bandera".

Recalcó que el lugar elegido para ponerla, la Plaza de Lino, "es muy bonito", a lo que añadió que "me gusta que la escultura esté bajita, que se pueda tocar, Joseli era muy sencillo y cercano a la gente, al pueblo, y eso le hubiese gustado a él".

Para el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “este monumento es un acto hermoso y generoso de la ciudad de Huelva para uno de los mejores compositores que ha tenido esta tierra y que nos dejó demasiado pronto. La escultura que ha realizado Rodríguez Picón nos va devolver el recuerdo que todos tenemos de Joseli con la guitarra en los brazos y cantando al Rocío, una manera hermosa de perpetuar el recuerdo de un artista muy querido”.

Manifestó que el monumento a Joseli Carrión en la Plaza del Lino es “un paso más en la ejecución del Plan de Monumentalización de la ciudad, incluido en nuestro Plan de Grandes Ciudades, una iniciativa para embellecer nuestra ciudad a través de conjuntos escultóricos con los que se ponga en valor sus señas de identidad y la valía de sus gentes”.