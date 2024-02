José Luis Pereda: “Pensé que nada que me motivaría a salir del campo y esta plaza lo hizo”

José Luis Pereda López está ligado a la historia de la plaza que ahora regenta. Son vidas paralelas. Las dos cumplen cuarenta años en este 2024. Las dos tuvieron un mismo origen: su padre José Luis Pereda.Cuenta, cuando se le pregunta, que él ha echado los dientes ahí, en La Merced. “No. no llevo tres ferias. Llevo treinta y nueve ferias. Desde vender entradas hasta ir a ver las corridas de toros al campo, vender abonos hasta acomodar al público en el tendido, se ha hecho. Yo no llevo tres ferias, yo he vivido treinta y nueve ferias”. Cuenta y cuenta pero se resiste a dar norte de por donde habrá de llegar la temporada. Tras una llegada nada fácil en plena pandemia y muchas dificultades la historia de La Merced la anda escribiendo él desde el despacho donde su padre empezó la nueva historia de esta plaza. De hecho lo está renovando en cuanto a las fotos que lo acompañan. El padre, la inolvidable presencia de la amistad con Fandiño, el apoderamiento de David, el brindis de Ventura, la pasión por el caballo y la garrocha….Aun queda espacio, le comento…“Tengo tiempo para colgar más cosas. No hay que tener prisas. Ya te dije que pretendo estar tiempo en esta faceta. Tengo tiempo, sí”, contesta antes de comenzar esta entrevista.

–¿Le gusta mirar hacia atrás?

–Lo que si tengo es la suerte de haber aparecido con esa vida que me dieron mis padres al mismo tiempo que el renacimiento que tuvo la plaza en el 84 y eso sí lo vivo con orgullo de que nos llevemos meses de diferencia la plaza y yo. Mi padre decía que La Merced era otra de sus hijas y que esta nunca le falló; quizás por eso yo pienso estar unido a ella mucho tiempo. A ver si a mi tampoco me falla.

–Es sólo un edificio. No puede amarrar tanto una vida.

–Pero gestionarla es una forma de entender la vida; de pensar, relacionarte con tu ciudad y por tanto te produce sensaciones. Hasta ahora lo que me ha dado ha sido las grandes satisfacciones de mi vida. Creo que mi padre fue un gran luchador por esta plaza; no una vez sino dos veces. Creo que es uno de los lugares que mas allá de una economía o un negocio deja más satisfacciones personales y hoy en día es el único motivo que me ha hecho cambiar mi vida del campo por éste despacho.Siempre pensé que no había nada que me motivara salir de allí pero algo tiene esta plaza y éste despacho para provocarme ese cambio. Mi padre tenía razón. Siempre hay formas de trabajar en la distancia y yo hubiese conservado mi vida entre mis toros y la naturaleza. Pero esa no es la forma en la que mi padre me explicó siempre la relación de la plaza con esta ciudad y su gente.

–Anda el empresario moviéndome un poquito las alambradas. Hay respuestas que entran en la prevención de mostrarse socialmente correcto. Vuelvo a la carga. Hablamos de los últimos tres años. ¿En algún momento llevando todo el peso de la ferias le ha venido la duda de si éste es realmente su sitio?

–Nunca he tenido duda en ese sentido. Quiero estar aquí al frente de la plaza. He tenido duda de a que torero poner, que ganadería traer, dudas de si iba a ganar dinero o no, si hacer un evento u otro, una fecha u otra, pero de estar o no estar al frente de la plaza ahí jamás he tenido dudas. Voy a cumplir cuarenta años como los que tendrá la plaza y creo que jamás en mi vida he hecho algo con dudas. Nunca. Me he equivocado. Mas veces que he acertado y gracias a Dios me seguiré equivocando porque de ahí sin duda aprenderé cosas. Se que hasta en los errores he sido fiel a mi mismo e incluso sabiendo que me iba a equivocar he tirado para adelante con una feria, un cartel, una decisión. Equivocarme, sí; tener dudas, nunca.

–Estamos en febrero pero me consta que los mimbres de Colombinas 2024 están definidos en su cabeza. Incluso toreros que no quiere nombrar.

–Muchos de ellos sí. La decisión de montar una feria con los mimbres que necesita Huelva supone una responsabilidad muy grande. Todo eso hace que yo acabe la feria de un año y empiece a pensar y decidir cosas sobre como será la del siguiente. Cartel, días, distribución...todo minuciosamente detallado para que no existan dudas. Creo que eso es lo que hace realmente importante a esta feria. Que haya un grupo de personas, no me meto solamente a mí, somos muchos, incluso os incluyo a vosotros, a este periódico que estáis aquí; hoy estáis, estáis muchos días diciéndome siempre la realidad de lo que sí o de lo que no veis. Luego se tomará en cuenta o no pero sí es verdad que todas las personas formamos un grupo de opinión sobre Huelva. Sobre todo las que estáis mas cerca. Si alguien externo me da una opinión la escucho pero quizás no les presto tanta atención como a la gente de mi ciudad como sois vosotros, un periódico que está tan presente en Huelva. Lo contemplo todo; toro a toro, torero a torero voy viendo para el año siguiente lo que sí sirve o lo que no. Te llevas analizando el trabajo de un año entero y corrigiendo lo que no salió.

–Hablamos de una temporada de números redondos. 40 años. Un añadido de compromiso

–Todos los años tienen ese añadido de compromiso. El primer año porque era eso, mi primer año. El año que fallece mi padre porque se marca de una forma muy especial. El tercero porque me coge como apoderado de un torero; Que yo nunca quise ser apoderado de un torero y hay veces que se rodean las cosas para que uno haga algo, de lo cual no tenia dudas pero no me apetecía. ¿Por qué? Pues porque mi vida estaba ordenada, el mundo del toro está muy difícil y me ocupaba un tiempo del que quizás y. Si es verdad que ese tercer año no quería que me condición no disponía para la intensidad con la que yo me dedico a mis negocios y para andar a medio gas yo no quería para ser apoderado para montar la feria y vi que eso era difícil porque te condiciona aun no queriendo.

Y este cuarto año que es el del 40 aniversario precisamente por eso porque te detienes más a pensar que tiene que suceder un cuarenta aniversario para que la plaza mantenga un aliciente más. Te adelanto que este año daremos un paso más en el tema de novilladas porque hay que pensar que al igual que Miranda surgió torero para esta ciudad hay que seguir apostando para que eso siga sucediendo y apostar de verdad.

–La feria tiene que tener otros argumentos. Yo no le pido, o sí, detalles íntimos pero coordenadas que contar desde luego que sí las pretendo.

–La apuesta por nuevos valores, la diversidad de ganaderías que nunca han venido a Huelva o que estuvieron en la reinauguración del año 84; que sean ganaderías afines con Huelva (sus ganaderos, sus familias) en la medida que los toreros también se sientan comprometidos y por supuesto contar con las figuras del toreo, como siempre ha sido. Este es un año especial y en nuestra cabeza anda la idea de reforzar la temporada tradicional.

Empezamos el 28 de febrero con un tentadero público como homenaje al abonado. Acercamos el campo a la plaza. En Huelva el abonado mantiene la feria. Esos señores que llevan treinta o cuarenta años de abonados mantienen su feria. Yo creo que eso necesita un agradecimiento.Hay en mente otro festejo donde aprovechando el auge que en esas fechas tiene la ciudad en la feria del caballo querría unirme a esa fecha con una corrida con seis rejoneadores, tres portugueses y tres españoles negociando un poco la despedida de Pablo Hermoso por tanto como le ha dado al rejoneo. Pretendiendo que el caballo esté en la plaza y también en la feria.

–Pasó una feria más que interesante para su torero...

–Claro por eso te digo que el triunfo es para disfrutarlo porque cuesta mucho trabajo. Pero si es verdad que uno aguanta por eso. Salir a hombros con la rotundidad que lo hizo David es algo soberbio. De todas formas aquello tiene otra dimensión. No es sólo una Puerta Grande más o menos porque es verdad que hay Puertas Grandes y Puertas Grandes. La de Huelva con Roca era un día muy duro. Muy duro. Era un mano a mano con la máxima figura del toreo mundial y con seis toros escogidos por la máxima figura del toreo, no por tí, y sin conocer la ganadería. Todo lo escoge el rival más fuerte que tu. Sin embargo, yo salgo a hombros y usted sale a pie. El salió con tres volteretas fuertes y una oreja; David con dos volteretas fuertes y tres orejas. Ese triunfo de David le valió tanto que la sustitución de Morante yo no tuve dudas de que era suya y lo agradeció cortando cuatro orejas y sus compañeros a pie. Es que ese día no solo no devolvieron entradas sino que compraron más.

Ya lo que queda es pegarle un empujón en ferias importantes y desde luego te cabe la pregunta que hacerle este año en Huelva. Debe ser un acto diferente, de otra magnitud para ver donde toca techo. Para bien y para mal, porque estas apuestas son para buenas y para malas.

–¿Seis toros para Miranda?

–Yo no he dicho eso. Lo estás diciendo tu.

–Pues dígame entonces usted que se deduce de sus palabras.

–Que será un año diferente en muchas cosas y que estoy en mi cuarto año con ganas de ser parte de una temporada que marque a Huelva con importancia.