José Luis de la Paz, uno de los personajes más destacados en Estados Unidos

La lista Who is who (Quién es quién) ha incluido al guitarrista onubense José Luis de la Paz entre las personas del año que más han destacado en Estados Unidos por su contribución y liderazgo en las artes, las letras, la comunicación y las ciencias. Desde su creación en 1898 por parte del grupo norteamericano Marquis, en la relación Who is who han sido incluidos más de millón y medio de personajes, contribuyendo así al desarrollo y sello de calidad de sus integrantes.

En su caso, José Luis de la Paz ha sido especialmente destacado por su trayectoria como compositor y guitarrista, y también por su inquietud en internacionalizar la música flamenca y demostrar que lo que él define como “sonido flamenco” es posible integrarlo en multitud de contextos sin perder, en absoluto, su raíz más profunda.

Una de las consecuencias de esta distinción será el que José Luis de la Paz con su biografía va a ser inscrito en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como uno de los artistas destacados de este año, siendo uno de los pocos personajes españoles que recibe este homenaje.

Al conocer tan prestigiosa distinción, este maestro de la guitarra flamenca ha declarado que se siente "muy honrado y creo que esto es algo bueno para el flamenco y para mí, claro está. No puedo más que sentirme feliz y honrado. Siento que he hecho un gran esfuerzo al llegar hasta este país para emprender nuevos proyectos y el apoyo que he recibido a mi tarea va mostrándome estas recompensas, y esto, es realmente un motivo de gran satisfacción”, confiesa el artista onubense.

Estar incluido en Who is who supone un aval de prestigio y reconocimiento desde Estados Unidos para todo el mundo y, la relación es también referencia para bibliotecas y proyectos de investigación de universidades a nivel internacional, considerando a sus miembros como líderes de la sociedad estadounidense con influencia en el desarrollo de la nación.

Su primera edición, en 1898 contenía biografías de más de 8.500 "distinguidos estadounidenses" con el objetivo de hacer una crónica de la vida de esas personas y sus contribuciones a la sociedad. Desde entonces, Marquis publica más de una docena de series diferentes y ofrece una base de datos en línea con información de casi millón y medio de personas, de las que contiene más de 90.000 entradas sobre quién es quién en América, el mundo y distintas disciplinas como el arte, la política, el derecho, la medicina, la ingeniería y la ciencia.

José Luís de la Paz reside en la ciudad de Miami desde hace casi diez años, aunque sus conciertos y eventos sobre la guitarra flamenca tienen lugar en diversos países y son frecuentes sus viajes a España y a su ciudad de Huelva.