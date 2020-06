El reconocido chef José Andrés visita la cocina solidaria de la Asociación Juvenil Carabela

La ONG World Central Kitchen nació hace varios años de la mano del reconocido e internacional chef José Andrés para dar de comer a personas necesitadas a raíz de desastres naturales en el mundo. La crisis del coronavirus ha desembocado que esta iniciativa llegue hasta Huelva, bajo la dirección del chef onubense Xanty Elías y numerosos voluntarios que han dado miles de comidas a los más necesitados.

Ahora la Asociación Juvenil Carabela ha cogido la batuta del proyecto ya que "vemos la necesidad de las familias con las que nosotros llevamos trabajando dos años a través de un proyecto de La Caixa", explica su presidente Paco Mora. Así, con el mismo criterio, filosofía y estilo que se ha hecho hasta ahora, la Asociación ha montado una cocina solidaria en el Colegio Salesianos en el marco de World Central Kitchen.

En este contexto, el chef José Andrés ha visitado esta mañana el espacio donde los voluntarios, profesionales o no, trabajan elaborando los menús para las familias vulnerables. "Esto es una emergencia, hay que tomárselo en serio como emergencia. La gente cuando tiene hambre no puede esperar a que tengamos un plan de aquí a seis meses. El hambre es la urgencia del ayer y hay que responder rápidamente", ha explicado el chef, quien ha añadido que "los grandes problemas siempre tienen soluciones muy sencillas. Y en nuestro caso ha sido poco hablar y empezar a cocinar y a repartir. Y todo el mundo ha dado lo mejor de sí".

Semanas antes, Xanty Elías coordinó un reto que llegó incluso a las 800 comidas diarias. "Esto es de no pensar tanto y hacer más". Además, la ayuda de voluntarios ha desembocado en el resultado final. "Sabía que Huelva era solidaria pero no lo había vivido de forma directa. Como profesional me he dado cuenta de que podemos hacer más cosas cuando hay una motivación tan potente".