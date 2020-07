Jenaro Fernández Rey, fundador de la FOE

En estos momentos de pandemia, recibir noticias de la pérdida de un amigo nos sobrecoge mucho más, las circunstancias de confinación y el riesgo a posibles contagios que nos acecha, hace que veamos la triste realidad, y ante la situación grave de alarma social impuesta, decidimos cambiar formas de actuar tomando decisiones, que son contrarias a nuestros principios cristianos y arraigadas costumbres sociales.

Las exigentes normas preventivas, impiden la normalidad de acompañar a la familia en el duelo, para así, dar el último adiós a la persona querida como siempre lo habíamos hecho. Vivimos una permanente inquietud e incertidumbre que acrecientan nuestros miedos, temores no infundados, porque seguimos estando a merced del covid19. Estos días de calor veraniego, con la apertura de la desescalada, los focos de contagio han aparecido en diferentes puntos de nuestro país, los rebrotes se propagan en Europa y en todo el mundo.

Sólo la expectativa científica de conseguir la vacuna que nos inmunice, hace que soportemos impacientes la llegada de este remedio.

Dejado atrás el estado de alarma social, vemos que seguimos alarmados, comprobamos la falta de consideración y respeto a los demás que nos debemos. Las imágenes de personas sin mascarillas, no cumpliendo con las distancias preventivas marcadas, las reuniones y eventos sin control se está acrecentando y al no respetar las reglas, tendremos que afrontar el rebrote de este virus que tanto mal nos ha hecho y sigue haciendo.

Este preámbulo sacado a vuela pluma, es el prefacio del obituario que dedico a la persona ejemplar que fuera Jenaro Fernández Rey, fallecido el día 24 del pasado mes a los noventa y tres años de edad. Se nos ha ido un joven emprendedor, un empresario ejemplar, hombre de prestigio que llegaría a Huelva a mediados del siglo pasado, para ser pionero en la implantación de grandes superficies, fue impulsor, gestor y fundador de la Federación Onubense de Empresarios, organización a la que dedicó buena parte de su vida, desde su puesta en marcha, el tres de marzo del año 1977.

El 4 de mayo pasado, conversamos telefónicamente y me decía, que le gustaría dejar el texto que había escrito en el libro homenaje a fundadores y a la vista de la copia que se iba publicar sobre su reconocido protagonismo, deseaba evitar las entrevistas por no sentirse identificado con ellas, deseaba evitar las lisonjas, halagos y adjetivos rimbombantes que sobre su persona se vertían, que aún siendo ciertas, él no consideraba oportuno verlas escritas de esta forma, por supuesto, cumpliendo con respeto su petición, transcribo el texto recibido para que los lectores de Huelva Información, aprecien la sencillez y humildad que atesoraba esta gran persona.

“Jenaro Fernández Rey, noventa y tres años, técnico de publicidad y turismo del Ministerio del Trabajo. En el mes de julio del año 1960 llega a Huelva desde Madrid para fundar la empresa Nuevas Galerías, los grandes almacenes de Huelva.

En el año 1976 fue la primera reunión con varios empresarios, en los bajos de la Cafetería Antón, Sebastián Arroyo, Manuel Medina, José Antonio Fonseca, Jenaro Fernández Rey, Miguel Raya Romero, Carmelo García Laguna y otros, convocados por Agustín Rodríguez Saagún, designando representantes del grupo a José Antonio Fonseca y Jenaro Fernández; celebramos varias reuniones preparatorias en Madrid, simultáneamente con otro grupo de empresarios del Polo Químico y otros sectores económicos celebramos reuniones en la Cámara de Comercio, especial cariño y admiración emocionada ante la figura de don Miguel Raya (nuestro particular amigo) y ‘Alcalde de la Placeta’.

Las empresas del Polo Químico, capitaneadas por Carlos Expósito (Irimia) de FORET, los letrados Rafael Ávila, Miguel Martín, del Sindicato de la Patronal; el Grupo de Comercio, de Automoción..., acuerdan crear un ENTE en defensa de los intereses de las empresas y el tres de marzo de 1977 nace la Federación Onubense de Empresarios.

Jenaro Fernández Rey, fundador, con mayor antigüedad, actualmente de la FOE”.

Misión cumplida querido Jenaro. Descansa en Paz.