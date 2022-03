Javier Targhetta critica el "desastre" del sistema de precios de la electricidad

El consejero delegado de Atlantic Coopper, Javier Targhetta, ha criticado al sistema marginalista de fijación de precios del sistema eléctrico español, ya que, a su juicio "está afectando muy negativamente al tejido productivo nacional".

Así se ha pronunciado el consejero delegado de Atlantic Copper durante el coloquio La industria de Huelva, motor de desarrollo sostenible, organizado por la Cadena Ser, donde Targhetta ha subrayado que debido a ello "están parando fábricas en toda España", toda vez que han incidido en que es "un desastre" que el país disponga de un "sistema en el que cada día la luz tenga un precio y que sea la fuente de generación más cara la que lo decida".

Aunque haya asegurado que este sistema es similar al de otros mercados, "en ninguno de ellos se tasa un bien de extrema necesidad como la electricidad", ya que "no se puede vivir sin ella". Por todo ello, ha insistido en que "no es razonable que se fije el precio por un bien que no es almacenable, no es sustitsuible y es indispensable".

"El gas natural ha contribuido al 5% de la cesta de generación de la energía y con ese porcentaje, el precio de la electricidad ha llegado a situarse en los 500 euros el Mw/hora, cuando el resto de fuentes tenía un coste por debajo de los 50 euros, por lo que no tiene sentido", ha remarcado.