Intervenidos más de 10.000 kilos de chocos congelados en una nave de Huelva

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes de la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han intervenido un total de 10.161 kilos de choco en unas instalaciones frigoríficas en Huelva carentes de información sobre su trazabilidad.

Esta intervención, según ha informado la Guardia Civil, se enmarca dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), donde las patrullas del SEPRONA y los inspectores de Pesca de la Junta de Andalucía trabajan de manera coordinada desde hace años.

En concreto, a finales de febrero en unas instalaciones frigoríficas en Huelva, se detectó por parte de los agentes una partida de chocos (Sepia officinalis) congelados dispuestos en diferentes palés procedentes de Francia, los cuales se encontraban etiquetados, no cumpliendo con los requisitos mínimos de información.Ante tales hechos se procedió a la inmovilización temporal de la mercancía, iniciándose un periodo de recopilación de información para conocer la trazabilidad de los productos almacenados dispuestos para su comercialización.

Después de un estudio minucioso de la información obtenida los agentes constataron que esta mercancía, carecía totalmente de trazabilidad alguna, no quedando acreditada su procedencia, presuntamente proveniente de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.Tales productos se comercializan en España, no cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Europeo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, produciéndose así una competencia desleal con los productos andaluces en este caso.

En base a estas investigaciones, se decomisó un total de 10.161 kilos de chocos congelados y se levanó el acta correspondiente proponiendo para sanción a los operadores implicados.La mercancía incautada ha sido destinada al Banco de Alimentos de Huelva, que previa certificación veterinaria dará garantías de su seguridad para el consumo y será distribuida en comedores sociales.