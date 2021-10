InfoSign, la aplicación de Infonet Consultores que ha cambiado los procesos de las empresas más punteras

En la cultura oriental, la crisis está íntimamente vinculada a la oportunidad. A la oportunidad de aprender de la experiencia, de progresar, de avanzar hacia un futuro más eficiente, más sostenible, alejado de los factores que llevaron a ese punto de inflexión. Esta es una lección que han sabido aprovechar un grupo de empresas que han encontrado en InfoSign, la innovadora aplicación de Infonet Consultores, la posibilidad de adentrarse en la economía circular y el respeto al medio ambiente mejorando significativamente sus procesos laborales y en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De hecho, Infonet Consultores Informáticos comenzó a gestar esta revolucionaria solución tiempo antes de que la pandemia de coronavirus llegara para cambiar drásticamente la vida personal y laboral de todos, pero la repentina irrupción del Covid-19 empujó al equipo a agilizar y perfeccionar la herramienta. Había empresas que precisaban un recurso adecuado que hiciese posible continuar con su actividad con el mayor grado de normalidad posible mientras se protegía la seguridad de todos. InfoSign era la respuesta, y la adopción por parte de las empresas con mayor visión de futuro fue inmediata.

Y es que InfoSign permite realizar gestiones laborales, como por ejemplo la firma de documentos –contratos, nóminas…-, con absoluta validez legal, desde un terminal privado (un móvil) o colectivo. Elimina así la necesidad de contacto físico, que tanto riesgo supone en estos tiempos, y resulta increíblemente ágil y cómodo especialmente para los trabajadores, que además disponen de toda su documentación perfectamente almacenada, lista para descargarse cuando lo precisen.

Para las empresas, además, la introducción de InfoSign supone un notable ahorro en consumibles –hasta 6.000 euros para una empresa de unos 500 trabajadores-, y esto, al final, convierte a InfoSign también en un aliado a la hora de implementar mecanismos de protección medioambiental.

Esta ha sido la inspiración que ha guiado al equipo de Infonet Consultores a la hora de concebir un reconocimiento a las cuatro empresas pioneras en la apuesta por InfoSign: Atlantic Blue, pionera y líder en la producción y comercialización de arándanos y otros berries, que ha hecho de la calidad y la innovación una marca inconfundible; Berrynest, en la vanguardia de producción de frutos rojos 100% ecológicos y abanderados de la marca Doñana que impregna todos y cada uno de sus frutos; Frutas Esther, con presencia en España y Reino Unido y una trayectoria en una producción diversificada marcada por la calidad y la confianza hacia sus mercados y TMS (Talleres Mecánicos del Sur), emblema de calidad, seguridad y eficiencia nacional e internacional en la prestación de diversos servicios industriales. A todas ellas se les ha hecho entrega en los últimos días de un detalle, un taco de madera que simboliza el último trozo de este recurso natural que usarán gracias a la digitalización de sus procesos con InfoSign y su avance, con ello, hacia un futuro más eficiente, más seguro y más sostenible.

Esto, no obstante, no es fruto de la casualidad. En Infonet Consultores Informáticos el tópico se convierte en paradigma. Efectivamente, cuenta con un equipo joven y sí, sobradamente preparado. Pero, además, aunque parezca imposible, atesora 20 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones que son el resultado de la observación, el análisis sosegado y una suerte de empatía que les permite crear soluciones que no tienen límites geográficos ni tampoco cortapisas a la hora de adaptarse a cualquier sector productivo.

No en vano, Infonet Consultores, fundada en 1.999 tiene su sede en Huelva, pero además de en España, está presente en Marruecos y Portugal, entre otros países. Más de 500 empresas europeas son más ágiles, más funcionales, más eficientes, gracias a unas aplicaciones que han sido concebidas y desarrolladas con los más altos estándares de calidad, utilizando sólo la tecnología más avanzada y sin olvidar que, una vez en manos del cliente, su uso debe ser sencillo, intuitivo.

Así, en estas dos décadas de trayectoria, Infonet Consultores ha desarrollado más de 75 aplicaciones destinadas a cubrir las necesidades de empresas de cualquier sector, desde el agrícola, donde el equipo de Infonet tiene una experiencia muy dilatada, hasta el industrial, en el que también ostenta una importante presencia. Y esto es posible gracias a la flexibilidad de los parámetros que aplican en el desarrollo de sus soluciones y a la personalización del servicio y las herramientas, que siempre van a estar adaptadas a las necesidades del cliente. De este modo, Infonet Consultores cuenta con aplicaciones estandarizadas, que permiten cubrir necesidades comunes a cualquier sector, o a medida, cuando la empresa precisa de una herramienta que se amolde a una situación concreta.

Pero, a pesar de su amplia trayectoria y de su nutrido catálogo de herramientas, el equipo de Infonet Consultores continúa en su búsqueda constante de aplicaciones para empresas de mente abierta y visión de futuro, en contacto permanente con ellas. El mejor método para crear las mejores soluciones.