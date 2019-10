El Infanta Elena mantiene su oferta para cubrir 16 plazas de especialistas

“En el Hospital Infanta Elena de Huelva, para poder seguir creciendo en prestaciones y servicios, necesitamos médicos especialistas. ¿Te apuntas a trabajar con nosotros?”. Así reza un twitter del centro hospitalario de la capital que también está usando las redes sociales, para aumentar su plantilla de facultativos especialistas de área (FEA).

Según se informó desde la dirección-gerencia del Infanta Elena, las necesidades que presenta el centro de manera más prioritaria se engloba en un grupo de 16 especialistas distribuidos en diferentes áreas.El reparto en concreto, es el siguiente: 1 otorrino, 1 anestesista, 2 especialistas en aparato digestivo, 1 cardiólogo, 4 cirujanos de ortopedia y traumatología, 1 rehabilitador, 1 pediatra, 2 especialistas en radiodiagnóstico y 3 urólogos.

Esta búsqueda sin embargo, no es nueva. Ya en mayo de este mismo año, el Infanta hizo pública la necesidad de cubrir 16 plazas de FEA. En esa convocatoria solo se recibieron 3 propuestas de las que una correspondía a un neumólogo que ya estaba en el hospital pero que vio mejorar sus condiciones laborales.Medio año después se mantiene esa carencia que por otro lado, no solo afecta al Infanta sino que se extiende en un número no insignificante de centros.

La dirección-gerencia no obstante, quiso aclarar que esta búsqueda de facultativos no significa que se estén sufriendo carencias asistenciales ya que insistió en que las nuevas incorporaciones tienen como objetivo “crecer en prestaciones y mejorar los tiempos de respuesta”. Junto a las redes sociales, el Infanta está haciendo un rastreo por colegios de Médicos, sociedades científicas, organizaciones profesionales o foros para encontrar a más facultativos.

La falta de respuesta a estos llamamientos se da incluso con la circunstancia de que el SAS está ofertando contratos más prolongados siendo, principalmente, de carácter interino o de sustitución, teniendo una duración mínima de seis meses,lo que a priori tenía que suponer un mayor atractivo que lo que sucedía hasta este año, cuando la duración de dichos contratos era bastante menor.

Llama también la atención dentro de la actual oferta, que el Infanta busque a un pediatra. De hecho, según informó la dirección-gerencia, se está habilitando espacio para la consulta. Con ello se quiere dar respuesta, al menos provisional, al tiempo en el que se haga efectivo el proyecto del hospital materno-infantil. La recuperación de Pediatría fue precisamente, uno de los objetivos de la nueva dirección-gerencia que lo vio necesario para cubrir el tiempo que ocupe la construcción del nuevo dispositivo asistencial que será aledaño el Juan Ramón Jiménez.