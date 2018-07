Un Ikea para más de 300.000 onubenses

Es complicado que pase desapercibida. En primer lugar porque es lo último que se encuentran quienes abandonan la capital hispalense rumbo a Huelva, generalmente después de haber superado ya la mayor parte de los atascos que Sevilla ofrece a quienes pretenden atravesarla. Las instalaciones de Castilleja de la Cuesta no dejan indiferentes, bien por ser punto de visita periódica, o por quienes buscan el mejor momento para hacerlo cuando la circulación lo permita. Al menos en Huelva, ahora el gigante fundado por Ingvar Kamprad en la localidad sueca de Älmhult, hace 75 años, se encuentra un poco más cerca. En concreto en la carretera que llega hasta San Juan del Puerto, donde una nave es la sede de lo que la empresa denomina Click&Collect, un sistema que permite recoger en la capital onubense cualquiera de los encargos que se lleven a cabo a través de la página web de la empresa.

Y es que la firma sueca abrió el pasado mes de abril en Huelva uno de los tres puntos de recogida que se pondrán en marcha en Andalucía dentro del objetivo de "diversificar y ampliar su oferta". Los nuevos centros, con formato de Click&Collect, atenderán a los consumidores que acudan a él para recoger los pedidos que hayan hecho a través del servicio de compra on line o en cualquiera de sus tiendas tienda y se sumarán como punto de contacto a las tres tiendas tradicionales con las que Ikea cuenta ya en la comunidad andaluza. El objetivo final es mejorar la calidad y el precio de los servicios y acortar tiempos de entrega, que se situarán en un máximo de 72 horas. El precio del servicio de recogida en el punto será de 29 euros. El centro de Huelva depende del de Sevilla, al igual que el que se abrirá en Córdoba.

Huelva Informaciónhabló con el responsable del punto de recogida en Huelva y también director de la tienda de Sevilla, Fernando Pozuelo, quien reconoció que el paso dado por Ikea "se enmarca dentro de la transformación digital que está llevando a cabo en toda la compañía, que combina las tiendas tradicionales con los puntos de recogida, más accesibles y cercanos, lo que permite asumir un compromiso de calidad con todos los clientes". Se trata, en definitiva, "de hacer cumplir el compromiso que adquirimos de tener al 80% de la población a menos de una hora de un punto de Ikea".

Lo que sorprende es la cifra de onubenses que pasaron por las instalaciones de Sevilla. "Si en total fueron más de 3 millones de personas quienes nos visitaron a lo largo del año pasado, hemos comprobado que un 10% de las mismas, lo hicieron desde la provincia de Huelva, es decir, más de 300.000 personas, no sólo de la capital, sino de localidades como Ayamonte, Bollullos o Almonte, por lo que provienen tanto de residentes fijos, como de personas que se encuentran de veraneo en la provincia y que acuden al catálogo para amueblar y equipar sus hogares".

El acuerdo alcanzado con la empresa XPO Logistics, permite "disponer del pedido en un plazo máximo de 72 horas, tanto para compras on line, como aquellas que se adquieren físicamente en la tienda". Los 29 euros que se abonan por el destinatario final, compensan en muchas ocasiones el gasto del viaje hasta Sevilla, la tienda más cercana. Es, tal y como señala Pozuelo, "de una nueva idea de negocio, innovadora en el que prima el servicio de calidad y también el hacerlo todavía mucho más sostenible".

La disposición a través de cualquier dispositivo móvil, permite disponer de los más de 9.500 artículos que se pueden encontrar en cualquiera de los establecimientos de Ikea en cualquier punto de la geografía nacional".

Todavía es pronto, ya que la puesta en funcionamiento "es reciente y estamos en pleno proceso de evaluación a la hora de establecer cómo han ido las cosas en Huelva, pero en un principio estamos bastante contentos y esperanzados por que esta nueva manera de entender la relación con los clientes, sea entendida por ellos". Serán los onubenses, por lo tanto, quienes tengan, como siempre, la última palabra sobre su aceptación.

Ikea también pone a disposición de los mismos servicios de entrega a domicilio y estudia terminar también con una de las leyendas urbanas como es la práctica imposibilidad de hacer frente al montaje de algunos de los muebles, aunque siempre se acaba logrando y Pozuelo asegura que están a la espera de poner en funcionamiento el disponer de alguien que lo haga por uno.

La idea es "no descartar ninguna localización", asegura el responsable de la marca, aunque la idea de una tienda de Ikea en Huelva, no parece demasiado cercana en el tiempo, aunque "no descartamos ninguna localización". Lo que se tiene a partir de ahora, es la posibilidad de acceder a aquellos productos que ofrecen en su catálogo (que se renueva todos los meses de septiembre) de un a manera más rápida. Ikea tiene en torno a 1.300 empleos en las tres tiendas en Andalucía y sólo en la de Sevilla trabajan 477 empleados que han crecido un 12% respecto al año anterior.