IU denuncia "el lastre" que supone la falta de inversiones para las infraestructuras en Huelva

Este lunes la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla y el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, han ofrecido una rueda de prensa en la sede del sindicato donde han analizado las consecuencias terribles que está teniendo para la provincia onubense, y por ende apara Andalucía, la falta de inversiones en infraestructuras que sigue padeciendo nuestra tierra. Además, la líder regional de UGT ha exigido "inversiones en políticas activas de empleo para los andaluces, para que puedan tener un proyecto de vida de calidad". Según Castilla, “tras la aprobación de la reforma laboral es verdad que a los detractores ya no les quedan argumentos para decir que no es una buena norma, ha ido a mermar uno de los problemas que tiene el mercado laboral andaluz, la alta tasa de temporalidad, pues hemos pasado de tener un 5% aproximadamente de contratos indefinidos a tener cerca de un 46%, depende del mes de que vayamos analizar".

“Andalucía por desgracia lidera la tasa de desempleo, registrando la más alta en el conjunto del territorio estatal, con un 18,98%. Hay 768.000 andaluces y andaluzas que buscan un trabajo, y lo buscan de manera activa, más de la mitad aproximadamente son parados de larga duración, es decir, que llevan más de un año, incluso dos, que están buscando de forma activa empleo. Las mujeres tenemos una tasa de desempleo muchísimo más alta que la del hombre y qué decirle de los jóvenes, con casi un 36% de desempleo. No se le da la oportunidad de obtener un proyecto de vida, no se pueden emancipar de sus casas. Además, un 34% de los desempleados en Andalucía no tiene ningún tipo de prestación y por ello decimos, de una forma reiterada, que es muy necesario hacer un cambio en la normativa de las prestaciones que tiene este país y reorientar las políticas activas de empleo”.

Memoria histórica

En el marco de la presentación del libro Objetivo: Defender Sevilla. Historial del Sindicato Minero de Huelva y la Columna Minera de Riotinto, sobre memoria histórica, Castilla ha lamentado que "El presupuesto de la Junta para memoria histórica es de 21 millones de euros, cada vez menor".

Siniestralidad laboral

Además, la líder de UGT ha ensalzado que “nos preocupa enormemente las cifras de siniestralidad laboral, ya que ayer otro trabajador murió en el tajo en Huércal-Overa y llevamos 117 fallecidos en el tajo desde que comenzó este año".

12.000 profesionales de la sanidad

Carmen Castilla ha lamentado, además, que los 12.000 profesionales de la sanidad pública que tenían ahora que ser renovados, se quedarán sin la renovación. "Exigimos a la Junta de Andalucía el compromiso de la interinización de esas 12.000 plazas, porque son más que necesarias para el cuidado de la salud de los andaluces y de las andaluzas"-

Ampliación de la cotización

Preguntada por la propuesta del ministro Escrivá respecto a las pensiones, la secretaria general de UGT Andalucía ha explicado que “nosotros en principio no contemplábamos la ampliación del período de cotización, aumentarlo de 25 a 30, al final cuando tienes el acceso a tener una pensión te encuentras con una pensión que no te permite llegar ni a final de mes, solamente nos abrimos a la negociación si se nos asegura que no va a haber merma en la prestación".

Problema de la financiación autonómica

Carmen Castilla ha explicado que “a Andalucía se le tiene una deuda histórica desde hace muchísimos años y que tenemos una ley orgánica de financiación autonómica caducada, donde se nos está dejando de percibir en Andalucía miles de millones de euros que son necesarios para invertir en infraestructura, en nuevos planes de formación, para los nuevos nichos ecológicos”.

Huelva, abandonada por los Gobiernos

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva ha explicado que “hemos denunciado muchas veces que Huelva es una provincia muy abandonada por los gobiernos, tanto de la nación como de la comunidad autónoma, en las últimas décadas”.

“Tenemos una prueba muy evidente, cuando Sevilla ha sido ya elegida sede de la Agencia Espacial Española pues Huelva se vuelve a quedar fuera por la falta de infraestructura. No tiene aeropuerto, es la única provincia española junto con Lugo que es costera y no lo tiene".