IU agradece a Arazola su decisión de entregar el acta de concejal

El presidente del grupo de IU en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, agradeció ayer la actitud de Juan Manuel Arazola, que ha entregado su acta de concejal tras acordar la asamblea local pedirle su salida del grupo municipal. “Es de agradecer la actitud de Juanma, en el sentido de que ha respetado nuestra solicitud y ha entregado su acta de concejal. Además, agradecemos el tiempo que ha estado dedicado a esta formación, como coordinador local y como concejal, y desde el ámbito personal, le deseo lo mejor en su nueva etapa”, declaró Jiménez. Además de su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento, Arazola también se ha dado de baja en IU, formación política en la que militaba desde hace años. Es la segunda vez que dimite como edil. La primera fue en 1998. En ambas ocasiones lo ha hecho por diferencias políticas con el grupo, explicó ayer.En esta ocasión ha sido una decisión que ha venido “madurando” desde septiembre del año pasado, cuando presentó su dimisión como coordinador local de IU en Huelva, si bien finalmente se ha visto precipitada por los acontecimientos del mes de julio lo que le ha llevado a presentar la renuncia.El ya exconcejal, detalló que las discrepancias con IU se refieren al modelo organizativo y la política de alianzas, ya que él defiende “una Izquierda Unida autónoma con perfil propio para crear alianza con quien crea conveniente y no atarse a ninguna fuerza política.“Me voy por decisión propia, teniendo en cuenta la inminencia electoral y un escenario político en el que no cabe la bronca y la distracción que podría ocasionar seguir en el cargo para IU”, apuntó. Añadió que en todo momento ha actuado en consonancia con el programa de IU y de forma coherente con la trayectoria del grupo municipal.El detonante de su salida ha sido la votación en el Pleno sobre la venta del Recreativo en la actuó, dijo, “según lo recogido en el programa y sin romper ningún acuerdo del grupo municipal”. Arazola descartó quedarse como concejal no adscrito, porque no concibe la política como un proyecto personal, por lo que no se ve como “francotirador en solitario” en los plenos municipales, con la necesidad que tienen las fuerzas políticas en “posicionarse con claridad y sin conflictos que las distraigan de la política de verdad”. Sobre la salida del partido, expuso que el procedimiento seguido para su revocación no ha reunido, en su opinión, a la luz de los estatutos de la formación, “la garantía democrática exigible”, pero dejó claro que “no va a marear la perdiz”. Sí se ha visto sorprendido por “la aspereza y la precipitación del procesos de revocación y sobre todo por la ausencia del más pequeño intento de recomponer la situación”. “Estoy satisfecho con mi trabajo”, dijo y que le hubiera gustado que el trato desde su partido hubiera sido otro en este tiempo. “Nunca he confundido lealtad con sumisión”, espetó Arazola, que se mostró convencido de que el proceso de confluencia de IU va a suponer su desaparición. Está pendiente saber quién ocupara el escaño de Arazola.