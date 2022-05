El IES Alto Conquero de Huelva concluye su actividad Erasmus+ tras tres años de andadura

El proyecto Erasmus+ Back to the root, back to the future (Regreso a las raíces, regreso al futuro) del IES Alto Conquero de Huelva concluye su actividad después de tres años. Durante esta semana, 25 estudiantes y diez profesores de distintos institutos de la Unión Europea visitan el Instituto Alto Conquero de la capital en el marco del cierre de un proyecto Erasmus+ de intercambios educativos europeos. Toca ahora a las familias onubenses ejercer de anfitriones, por lo que la experiencia ha englobado a un total de 100 estudiantes, 65 profesores y hasta 1000 personas contando a familias y estudiantes implicados.

La delegada territorial, Estela Villalba, apunta que “una enseñanza de calidad requiere de la continúa participación en actividades culturales y destaca la implicación del profesorado andaluz en este aspecto. La participación en intercambios europeos de profesores y alumnos es la más alta de los últimos años”.

El proyecto centra su atención en la importancia de la cultura y herencia histórica de los países Europeos. Los jóvenes son capaces de descubrir oportunidades laborales basándose en la innovación en el campo de la herencia histórica y cultural. Cada una de las visitas programadas se ha centrado en una temática concreta, todas ellas relacionadas con la Herencia Cultural. La temática en España ahora es el Festival de Cocina (“Cuisine Fest”) con fechas formales de celebración del 5 al 11 de mayo.

Los visitantes mostrarán recetas de sus países tanto a las familias como en los encuentros comunes. El sistema de estancia es de alojamiento compartido con familias de estudiantes del mismo programa, así pues nuestros distintos grupos de estudiantes se han alojado en casas de familias italianas, croatas, rumanas, griegas.. Durante sus estancia han sido recibidos por las autoridades académicas y locales competentes, han realizado diferentes talleres y excursiones que los han aproximado a las tradiciones locales de los anfitriones y han elaborado materiales curriculares relacionados con los objetivos del proyecto.

El IES Alto Conquero es centro plurilingüe en inglés y francés desde hace quince años y cuenta con enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Actividad Física. El IES Alto Conquero oferta el Bachibab, bachillerato reconocido en Francia, además de participar en numerosos planes y programas como el Plan de Igualdad o Vivir y sentir el patrimonio.

En este curso escolar están vigentes en la provincia 79 proyectos con un presupuesto global de 1.052.642 euros. Los participantes además del IES Alto Conquero son cinco centros educativos: el Gimnasium Eleftheroupoupolis, de Kavala, Grecia; el Necip Fazil Kisakurek Sosyal Bilimler Lisesi, Karaman, Turquía; el Seminarul Teologic Liceal Ortodox " Sfântul Ioan Iacob" Dorohoi, Rumanía; el Gimnazija A. G. Matosa Djakovo, Croacia y el I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa" Mazzarino-Riesi, Italia.