HuelvaPort y la Autoridad Portuaria de Huelva participan en medio centenar de eventos de promoción comercial del Puerto de Huelva

La Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva, HuelvaPort, ha participado junto con la Autoridad Portuaria de Huelva en medio centenar de acciones y eventos comerciales en lo que llevamos de año, la mayoría de ellos de forma virtual, debido a las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19.

En estos encuentros virtuales, la Oficina Técnica de HuelvaPort y el departamento Comercial de la APH han continuado dando a conocer las evoluciones y los nuevos proyectos en curso del Puerto de Huelva, así como sus infraestructuras y servicios, incluyendo las conexiones marítimas regulares que prestan las navieras que operan buques portacontenedores con destino al norte de Europa y las Islas Canarias, así como los buques ferry de carga rodada y pasajeros con las islas, además de la oferta de suelo, los tráficos de graneles sólidos y líquidos, la carga de proyecto y el hub logístico de frío sostenible.

Así se ha puesto de manifiesto durante la junta directiva abierta de esta asociación de la comunidad portuaria de Huelva celebrada en una sesión online, donde se ha informado de las acciones comerciales y del estado de cuentas, entre otros asuntos.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, ha aprovechado el encuentro para saludar a los socios de HuelvaPort y agradecerles su apoyo al Puerto de Huelva al pertenecer a esta asociación empresarial de la comunidad portuaria, ya que de esta forma se aglutinan sinergias en torno al Puerto onubense, respaldado por un tejido empresarial fuerte, que favorece la consolidación del puerto como motor destacado de la economía de la región.

El presidente de HuelvaPort, Antonio Ponce, ha destacado también la importante labor que desarrolla la Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva. Asimismo, Ponce ha asegurado que HuelvaPort se propone el reto de continuar creciendo para el año 2021, con la incorporación de nuevos socios, puesto que el Puerto de Huelva va a acometer numerosos proyectos, que requerirán de la implicación y del respaldo de la comunidad portuaria.

HuelvaPort, creada en julio de 2016, aglutina actualmente a más de medio centenar de asociados, con actividades relacionadas con el Puerto de Huelva.

La Oficina Técnica de HuelvaPort, a cargo del director comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuel Vega, ha sido la encargada de coordinar la organización de eventos y acciones comerciales de HuelvaPort junto con el Puerto de Huelva.

El presidente de HuelvaPort ha hecho referencia a la segunda edición de los Premios de la Logística de HuelvaPort, a la que se han presentado ocho candidaturas, lo que pone de manifiesto la buena acogida que ha registrado esta convocatoria en su segundo año. Una vez se reúna el jurado, en breve se darán a conocer los galardonados de la presente edición.

En relación a las acciones de formación, este año se han ofrecido cuatro seminarios en los meses de noviembre y diciembre, puestos en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio de Huelva, enmarcadas en el Proyecto FOCOMAR, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V- A España- Portugal (POCTEP) 2014-2020, con la cofinanciación de la Autoridad Portuaria de Huelva. Las acciones llevadas a cabo han tratado sobre Proveedores de Servicios y Empresas Auxiliares del Sector Marítimo; Transporte Internacional de Mercancías: Contratación, Documentación y Agentes; Seminario Inglés técnico: “Focus on the development of corporate competitiviness in maritime commerce” y Comercio Internacional y Gestión Aduanera: Procedimientos y Novedades 2021