Huelva vuelve a decir no al "desmantelamiento" de la sanidad pública

Huelva defenderá la sanidad "con uñas y diente"s. Esa es la consigna con la que centenares de onubenses han vuelto a congregarse este sábado en las inmediaciones de la plaza de las Monjas en defensa de "una sanidad pública digna y de calidad frente a los continuos recortes presupuestarios a los que se la somete desde la Junta de Andalucía". La Policía cifra la asistencia en unas 5.000 personas. La manifestación de las mareas blancas, convocada de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas, ha recorrido las calles de Huelva desde la avenida Federico Molina hasta la céntrica plaza, donde los manifestantes han leído un comunicado en el que han advertido del peligro que supone la privatización y el desmantelamiento de los principales servicios médicos en la provincia. Una mercantilización que "viene siendo habitual en las políticas de gestión del Gobierno de la Junta y que afecta, con especial incidencia a la Atención Primaria, una institución esencial y con capacidad para gestionar ocho de cada díez problemas de salud de los onubenses". "Las largas listas de espera son el principal problema, por eso nos manifestamos", asegura Jesús Muñoz, "No hay manera de asegurarse una cita antes de quince días, ni siquiera de forma telefónica, esto hace que en la mayoría de los casos la gente opte por la vía de la sanidad privada, que es lo que buscan quienes negocian con ella, o lo que es peor que se automediquen", asegura este jubilado de 67 años.

Las protestas han estado secundadas por los principales sindicatos, UGT y CCOO, así como por una treintena de organizaciónes, asociaciones y entidades de caracter local que han marchado bajo el lema 'Huelva en defensa de la sanidad pública'. Una consigna que según los manifestantes "sirve de escudo" para incluir demandas como el materno infantil de Huelva o el Chare de Lepe y reivindicaciones como la Unidad de Ictus del hospital Juan Ramón Jiménez de la capital. "Son tantas cosas por las que hoy nos manifestamos que no cabe hablar de una sola o darle protagonismo, todas son importantes y todas nos condicionan", asegura Carmen que portaba una pancarta contra el aumento de los conciertos con la sanidad privada.

Contra la precaridad laboral del personal sanitario

Los convocantes tienen claro que paliar todas las deficiencias que tiene el sistema público andaluz pasa, inevitablemente, por revertir "las pésimas condiciones laborales del personal sanitario" tanto de los centros de salud como de los hospitales públicos. "Falta personal en casi todas las unidades sanitarias de la provincia y el que hay se dedica a dobla turnos como si fuera algo de lo más normal", asegura María Álvarez, vecina de Huelva y enfermera actualmente desempleada. "El personal sanitario está exhausto y no necesita palmadas, necesita mejores condiciones en las que trabajar y sin las cuales es imposible dar un servicio de calidad a los ciudadanos", advierte.

No solo el número de horas es un problema para el personal sanitario. "Se necesita incrementar las plantillas, las actuales son insuficientes, también hay que aumentar las mejoras retributivas para evitar el colapso del sistema y sobre todo para que nuestros médicos, enfermeros y demás sanitarios no emigren en busca de lo que no tienen aquí", explica Julián, enfermero de 61 años que tampoco tiene ninguna certeza sobre qué pasará con su pensión. "Es otro de los grandes problemas, te pasas la vida trabajando, esforzándote con medios precarios para dar el mejor servicio posible y cada vez tenemos que soportar más incertidumbre en cuanto a nuestro futuro. Es inaceptable".

Con la vista en las elecciones municipales del 28M

El descontento con la gestión de la sanidad, patente este sábado en las ocho provincias andaluzas, puede tener incidencia en los próximos comicios locales del 28 de mayo. "La sanidad pública es una línea roja, algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar. Estaría bien que los políticos de cualquier signo lo tuviesen en cuenta antes de presentarse a ningún cargo", advierte Carlos Vázquez, natural de Riotinto y que ha decidido acudir a la manifestación, "para frenar una situación insostenible y decir claro que no vamos a consentir ningún desprecio más a nuestros derechos".

Para este manifestante "la última humillación" viene de la mano de la nueva orden de tarifas de los conciertos del gobierno andaluz con las clínicas privadas. "Que pretendan sacar 65 euros cuando al médico se le pagan apenas diez por cada cita de Atención Primaria no solo no es tolerable, es directamente un robo", asegura. Sobre este aspecto, el consejero de la Presidencia Antonio Sanz, ha asegurado que el acuerdo con los sindicatos permite el blindaje de la sanidad y que no se van a llevar a cabo ningún tipo de privatización, aludiendo al aumento de los presupuestos hacia sanidad.

Las mareas andaluzas han resultado un resorte para otras comunidades quienes también han iniciado el camino por la defensa de la sanidad pública. Es el caso de Canarias donde sus dos capitales se han manifestado contra la privatización del gobierno canario y su nefasta gestión. Una gestión que, según los portavoces de los convocantes, "pone a la sanidad universal y gratuita al borde del colapso".