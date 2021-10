Huelva dobla los parados en el último trimestre y presenta la tasa de desempleo más alta de España

UGT califica como catastróficos los datos de la EPA publicados por el INE

El secretario general de UGT-Huelva, Sebastián Donaire ha valorado de catastróficos los datos publicados hoy por el INE. Ha manifestado su preocupación y la necesidad urgente de derogar la reforma laboral de 2012 y el aumento de los salarios e impulsar un nuevo sistema de Políticas Activas de Empleo para crear trabajos dignos, decentes y con derechos. Apuesta por dar paso a un nuevo modelo de relaciones laborales que impulse la creación de empleo estable de calidad y, por tanto, erradique la precariedad crónica que asola a gran parte de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia.

Hoy, la media salarial de los trabajadores onubenses es inferior al año 2007. Las reformas laborales han sido efectivas solo para aumentar el despido y rebajar los salarios, además de desregular la negociación colectiva. El sindicalista hace referencia al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aprobado el 7 de octubre por el Consejo de Ministros, afirma que “son unos presupuestos que vienen con una carga social muy importante, la mayor desde que se instauro la democracia en nuestro país”, en cambio resalta también que “estos presupuestos tienen un importante déficit en las partidas presupuestarias para las infraestructuras de la provincia de Huelva, llevamos años exigiendo que Huelva necesita partidas presupuestarias en materia ferroviaria, en materia de carretera y en materia hídrica, ya que es la única forma de poder sacar a nuestra provincia de ese abandono de los últimos años”

Por otro lado, desde UGT Huelva estamos exigiendo a los gobiernos que los fondos de recuperación deben garantizar un empleo de calidad y un empleo estable, cosa que por desgracia en Huelva no es la característica de nuestro mercado laboral, al contrario, tenemos empleo precario y temporal y muy dependiente del sector servicios. Exigimos nuestro papel, como agentes sociales, para intervenir en la transformación de nuestra Tierra, para conseguir que la gran cantidad de fondos Next Generation que van a llegar de la UE, mejoren la calidad del empleo, los servicios públicos y la vida de ciudadanas y ciudadanos, y no supongan sólo beneficio para las empresas.

Donaire destaca que hace menos de veinte días "nos manifestamos en Sevilla para reivindicar el empleo decente y denunciar los recortes que están sufriendo los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y dependencia, exigimos la transformación mediante la diversificación sectorial y especialización de actividades que genere empleo de calidad y con derechos; blindar, reforzar y extender los servicios públicos y la protección social".

Destaca el sindicalista que “hoy precisamente nos estamos manifestando en todas la provincias andaluzas por el atropello que va a cometer el gobierno de Juanma Moreno Bonilla de despedir a 8.000 sanitarios a treinta y uno de octubre de este año”, Donaire afirma que “es una inmoralidad que eso no es apostar por los servicios públicos y eso no es reforzar la sanidad en momentos tan difíciles como los que estamos pasado.”

Po ello, apunta Donaire: “vamos a exigir, permanentemente, a la administración pública que tiene que sentarse a negociar con los agentes sociales y económicos. Tenemos que fortalecer sectores que han sido dañados en los últimos años y sobre todo el sector público, tenemos que reforzar el papel de la industria en nuestra provincia, tenemos que reforzar el papel de la industria agroalimentaria y tenemos que reforzar el papel del turismo en nuestra provincia porque son los tres sectores que pueden crear empleo de calidad, estable y con derechos en el futuro.”

“Nos queda mucho que hacer, nos queda mucho que trabajar y espero que los gobiernos tanto el de la Junta de Andalucia como el central estén a la altura para negociar mejores condiciones de vida para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia”, ha concluido Sebastian Donaire, secretario general de UGT Huelva.