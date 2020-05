Huelva se sitúa entre las provincias con menor prevalencia del coronavirus

Huelva mantiene una situación excepcional respecto a la incidencia a la pandemia dle coornavirus. El estudio epidemiológico promovido por el Ministerio de Sanidad, que se está realizando en todo el territorio nacional, está dando sus primeros resultados toda vez que se ha llegado al primer corte.De esta manera, Huelva muestra unos datos que confirman la situación que se viene viviendo desde que la pandemia se desatara el pasado mes de marzo. La provincia onubense presenta un 1,57% de prevalencia, es decir, de personas que han generado anticuerpos y que están inmunizadas.

En términos globales esto significa que han estado contagiadas en la provincia algo más de 8.000 personas. Como era también lógico de prever, el dato excede al que se ha venido dando de casos de positivos confirmados. El estudio consta de nueve semanas de las que se han cubierto dos. Entre cada fase hay una semana de descanso y de estudio de datos que es lo que se ha hecho este miércoles. El porcentaje de participación a nivel nacional, es del 75%, mientras que en Huelva asciende hasta el 62,3%.

El coornador provincial de este estudio, Antonio Ortega, indicó que están participando todos los centros de salud de la provincia, que ascienden a 23, con el trabajo de unos 90 sanitarios;“un trabajo duro y que hubo que ponerlo en marcha en un escaso plazo de tiempo”.El coordinador en Huelva del estudio añadió que la importancia de contar con tres partes, “posibilitará ver qué efectos ha tenido el confinamiento aunque partimos de la base de que ha sido positivo. Además hay que tener en cuenta que el estudio se está realizando en grupos familiares.

Esta circunstancia supone una ventaja adicional ya que además permitirá ver el efecto que tiene la convivencia a la hora del contagio”.Para Antonio Ortega, a “Huelva le ha favorecido el hecho de que el confinamiento se inició cuando la incidencia era aquí muy baja y las históricas deficiencias en comunicaciones que en este caso nos han favorecido”. Otro punto que quiso destacar fue el de la labor del personal sanitario tanto hospitalario como de Atención Primaria “que han dado el 200%”.

Ante los positivos datos del estudio, su coordinador provincial hace no obstante varias puntualizaciones. En primer lugar que “no estamos inmunizados, además de que aún que sabemos si el haber pasado la enfermedad inmuniza, tampoco que en el supuesto de que la inmunidad se produzca, si dura mucho tiempo. La situación onubense aporta el hecho de que tenemos mucho mas riesgo que otras provincias de que el virus comience a circular entre nuestra población si no cumplimos con las medidas de precaución”. De este modo, Antonio Ortega mantiene la necesidad de “mantener el distanciamiento social, usar las mascarillas cuando el distanciamiento no es posible, la higiene de manos, no tocarse la cara, y autoaislarse y consultar con los servicios sanitarios de forma no presencial (telefónica) si aparecen síntomas. Dicho de otra manera: No acudir a los centros sanitarios si se presentan sintomas. Hay que llamar y los equipos sanitarios serán los que se pongan en contacto”.

El estudio nacional epidemiológico ENE-Covid19 tiene carácter longitudinal y es de carácter seroepidemiológico.Los resultados presentados este miércoles, se refieren a la lectura de la banda del anticuerpo IgG del test rápido, ya que sólo se dispone de resultados parciales del análisis por inmunoensayo.En la primera ronda de ENE-Covid19 (27 de abril a 11 de mayo) se han reclutado 60.983 participantes en la muestra nacional y 3.234 en el estudio específico insular, no incluido en este informe. La tasa de participación entre los individuos elegibles ha sido el 62,3%, y considerando solamente las personas que han podido ser contactadas alcanza el 74,7%.

La prevalencia estimada de anticuerpos IgG frente a SARS-Cov2 en España es de un 50%, siendo muy similar en hombres y mujeres. En relación con la edad, la prevalencia es menor en bebés, niños y en jóvenes, permaneciendo bastante estable en grupos de más edad. Además, la proporción de positivos es mayor en residentes de grandes ciudades.En relación al diagnóstico o Covid-19 mediante PCR, el 87% de los participantes que refieren haber tenido una PCR positiva presentan anticuerpos IgG. En los posibles casos sospechosos, la prevalencia aumenta con el número de síntomas y es particularmente alta en las personas que refieren anosmia (43%). Finalmente, un 2,5% de los participantes que no refieren ningún síntoma presentaron anticuerpos IgG.