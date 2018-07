"Huelva tiene muchos retos históricos por el abandono de los gobiernos"

-ciudadanos ha celebrado unas primarias y usted misma es ya candidata número uno por Huelva al Parlamento de Andalucía, ¿es esto una señal de que habrá adelanto electoral?

-Certezas no existen, pero sí la posibilidad del adelanto de los comicios. No obstante, Ciudadanos considera que debería agotarse la legislatura, ya que hay muchas cuestiones pendientes muy importantes que el Parlamento debería aprobar en septiembre. Si se adelantan será porque le interese al PSOE: para aprovechar la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y por el caso de los ERE.

-En cualquier caso, usted está preparada para afrontar el reto que supone ser candidata.

-Lo estoy, tanto en actitud como en mentalidad. Además desde hace tiempo, porque aunque sea una cuestión sobrevenida si tienes ganas y el reto lo afrontas con ilusión seguirás adelante.

-Usted es nueva en política. ¿qué le ha llevado a presentarse por Ciudadanos?

-He simpatizado con sus ideas después de analizar su proyecto desde los inicios. Creo que es un proyecto coherente, íntegro y sensato. A esto hay que sumar mi descontento con los 37 años del PSOE en el Gobierno andaluz. En mi ámbito profesional, la educación, he sufrido las consecuencias de la política socialista que se ha caracterizado por su falta de respeto hacia los servicios públicos en general que han experimentado continuos recortes cuando requerían un gran pacto social. Como persona comprometida y crítica, la propuesta de Ciudadanos me parece coherente y cuando me ofrecieron la candidatura acepté después de 28 de carrera profesional en la docencia. Lo hago poder trabajar en el Parlamento por la educación y los servicios sociales.

-Ciudadanos goza de buena salud, pero ¿cree usted que está en condiciones de ganar las elecciones?

-Sí lo estamos, por varios aspectos a tener en cuenta. Existe mucho descontento con el PSOE, sobre todo después que Sánchez haya pactado con los nacionalistas y los populistas. Los nacionalistas lo único que han hecho ha sido fragmentar la sociedad española y la catalana. Los populismos son radicales con propuestas irrealizables, además con una supremacía moral que a nadie convence porque o piensas igual que ellos o creen que estás en contra, lo que provoca polarización y enfrentamiento. Creo que esa es la vieja política frente a la nueva, la de los partidos constitucionalistas dentro del marco legal de la Constitución, en los que prima el diálogo y el consenso, con medidas concretas, reales y útiles para los ciudadanos. En Andalucía hay ciudadanos, que son los que votan claramente a nuestro partido, comprometidos, formados preparados, críticos, inconformistas que tiene también esa visión de la nueva política y pueden contribuir a incrementar la pluralidad política y el diálogo en el Parlamento, donde las riendas las puede llevar Ciudadanos, ¿por qué no?

-¿Qué propuestas llevará en su programa para Huelva? ¿Cuáles son sus prioridades para la provincia?

-Hay muchos retos históricos debido al abandono de los gobiernos anteriores y del actual. Huelva es una ciudad que ha sido ninguneada, vapuleada e invisibilizada. Un ejemplo se refiere a su patrimonio arqueológico, artístico, arquitectónico e histórico que se encuentra totalmente abandonado. Otro tanto ocurre en sanidad, donde aún dependemos de Sevilla. Existe un déficit en pediatría constatable y la puesta en marcha del materno infantil ha sido gracias a Ciudadanos. En cuanto a infraestructuras, el AVE lo toman como un arma electoral y solo sirve como moneda de cambio. En turismo seguimos pendiente de desarrollar el de cruceros con las potenciales que tiene Huelva y provincia. Éstos son solo algunos aspectos objeto del abandono pero hay bastante más.

-Uno de los principales problemas que tiene Huelva es el empleo. ¿Qué medidas habría que poner en marcha para mejorar el emprendimiento?

-Si hubiera una política adecuada para explotar todas las riquezas y potencialidades que tiene Huelva se crearía empleo. Ciudadanos apuesta por los pequeños empresarios y los autónomos que son los que pueden generar un buen número de puestos de trabajo. En estos tres años ha presentado propuestas en favor de las pymes para facilitar la creación del empleo.

-Volviendo a las elecciones, ¿en caso de que ciudadanos no lograra una mayoría suficiente, estarían dispuestos a reeditar el pacto de investidura con el PSOE?

-Hay que esperar. Nosotros salimos a ganar, a conseguir el mayor número de votos, aunque está claro que no nos favorece la actual ley electoral, otras de las cuestiones que la presidenta de la Junta no ha querido abordar. Pensamos que el cambio es inevitable y necesario. El equipo parlamentario que planteamos reúne un perfil de personas de la sociedad civil, profesionales y expertos que conocen la realidad de la sociedad andaluza en todas sus facetas y que puede aportar un punto de operatividad.

-¿Qué balance hace del acuerdo de legislatura con el PSOE? ¿Se han cumplido la mayoría de los acuerdos pactados?

-Se han cumplido porque Ciudadanos se ha sentado a dialogar y consensuar, lo que ha permitido crear una estabilidad que es lo que requerían los andaluces para poder lograr mejoras en su vida. Esa estabilidad ha sido gracias a Ciudadanos, así como muchas reforma y ha sido así porque no hemos optado por la confrontación. Sin embargo falta muchas cosas por conseguir y con el adelanto electoral no se lograrán.

-¿Diálogo y consenso en vez de confrontación es su seña de identidad?

-Totalmente. Cuestiones como la educación, la sanidad, las infraestructuras, la despolitización del poder judicial son de sentido común y en ellas los partidos constitucionalistas podemos llegar a acuerdos y pactos, que es lo que les importa a los ciudadanos y no los enfrentamientos.

-Un mensaje para los onubenses que no la conocen.

-Soy una persona luchadora en todos los ámbitos de mi vida, personal y profesional. Lo que les puedo decir es que si me dan su confianza les guardo un sitio en el campo de batalla.