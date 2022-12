Los médicos de Huelva aseguran que la renovación de los contratos por el Covid "no es solución" al déficit de facultativos

La pandemia de coronavirus puso en jaque a la sanidad andaluza, al igual que lo hizo con el resto de sistemas sanitarios del mundo. Ante ello, el Servicio Andaluz de Salud fue reforzado con personal extraordinario para atender la elevada carga asistencial que trajo consigo la Covid-19. En total, 20.000 contratos extraordinarios firmados con motivo de la pandemia, de los que 12.000 siguen vigentes, aunque con fecha de caducidad prevista para finales de este año.

Tales contratos van a renovarse según anunció este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien puso de manifiesto la importancia de esta medida poder atender la alta demanda que el SAS aún tiene acumulada, especialmente en Atención Primaria, donde los médicos denuncian que hay una saturación por el enorme número de pacientes que se atienden cada día.

Concretamente, en Huelva se beneficiarán de tal renovación unos 700 sanitarios, según la cifra que estima el sindicato CSIF, si bien "los médicos nos echamos de menos en este número de profesionales", subrayan a esta redacción desde el Sindicato Médico de Huelva. Así, explican que "las renovaciones en Huelva no contemplan a apenas facultativos, dado que no hay médicos a los que renovar porque, sencillamente, no existen". De hecho, se preguntan "si no se contratan médicos, ¿cómo va a haber un refuerzo de los mismos'". En este sentido, añaden que este número de sanitarios obedece a enfermeros, celadores, auxiliares..."pero no puede referirse a médicos porque no hay".

Los facultativos consideran que estos contratos extraordinarios "no dan una solución a nuestro problema" porque "sigue dándose una situación de grave crisis por el déficit de médicos existente". De este modo, para estos profesionales la solución pasa por aumentar con urgencia las plantillas estructurales; adecuar las cargas de trabajo a las características propias del ejercicio profesional; facilitar los recursos y el tiempo suficientes para hacerlo bien; y un reconocimiento del trabajo que se vea reflejado "en buenas condiciones laborales y retributivas". Todo lo demás son, por tanto, "parches que nos llevan a una Atención Primaria que sigue sin médicos suficientes", algo que también repercute en los propios pacientes. "Porque no es que no haya médicos, es que no hay médicos que quieran trabajar sin estabilidad y sin condiciones laborales adecuadas", apuntan desde el Sindicato Médico.

En este punto, el responsable de Atención Primaria en el Sindicato Médico, Joaquín González, que un 20% de los puestos de médicos de centros de salud de Huelva se quedan sin cubrir cada día, ya sea por baja, vacaciones, enfermedad, guardias etc. Un "déficit estructural" que también queda evidenciado en que, según los cálculos de la central sindical, "se han tenido que contratar a unos 135 profesionales con el grado de Medicina, pero sin la especialidad requerida para ejercer en Atención Primaria".

Desde CSIF se ha celebrado la renovación de los, aproximadamente, 700 contratos sanitarios en Huelva, aunque su responsable de Sanidad, César Cercadillo, exige “que estos efectivos se hagan estructurales dentro del sistema sanitario público andaluz, ya que también son estructurales las necesidades que están cubriendo, como ha quedado sobradamente demostrado”.

Del mismo modo, manifiesta no conocer la duración de tales contratos, si bien "parece lógico que al no ser plantilla estructural, una parte de los mismos no se prolongará más allá de los seis meses".

Aunque CSIF valora el anuncio realizado por el presidente sobre renovación de contratos porque “menos es nada”, “sabemos que de nuevo son fuegos de artificio, porque hay contrataciones, pero no son ni tan estables, ni tan correctoras de la problemática asistencial que hay en el SAS. No son todas las que necesitamos, ni solucionamos las deficiencias y colapso de la Atención Primaria”, finalizan desde el sindicato.

Juanma Moreno confirmó este lunes al hacer este anuncio que no sólo se van a renovar los 12.000 contratos que provienen del refuerzo de personal hecho durante la pandemia, sino que todos los compromisos de esta modalidad firmados por médicos se renovarán por doce meses, con el objetivo de dotar de la mayor estabilidad posible a estos profesionales.

Para el resto de contratos de profesionales sanitarios que no son médicos, la renovación de los contratos se hará por seis meses, según el anuncio del presidente andaluz.

La renovación de esos contratos de refuerzo del Covid comenzó este mismo lunes y continuará hasta finales de año.

Este proceso de renovación se hará al margen de los contratos extraordinarios que el SAS también está haciendo como refuerzo para las semanas de Navidad, dado que hay profesionales que se toman días de permiso coincidiendo con estas fiestas y se agrava el problema de carestía de personal.