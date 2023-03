Huelva se queda fuera de la lista de mejores colegios de España

Forbes ha hecho pública su lista de los 100 mejores colegios de España en este 2023, donde Huelva y su provincia no tienen representación.

La lista se crea evaluando idiomas, planes formativos, actividades extraescolares o mejoras de las infraestructuras de los centros educativos. La lista de este año, la primera tras la recuperar la actividad normal tras la pandemia, recoge hasta 15 colegios en Andalucía.

Un total de 100 escuelas nacionales e internacionales conforman este selecto catálogo de la educación en España.

15 centros de Andalucía

En total, entre los 100 centros más exclusivos y selectos de España, Forbes identifica a 15 colegios de Andalucía: 5 de Málaga, 5 de Sevilla, 3 de Cádiz y 2 de Almería. Todas estas escuelas son privadas. De hecho, de los 100 colegios españoles, sólo hay 9 concertados y ninguno público.

Los centros andaluces que destacan entre los 100 mejores de España son: Colegio San Francisco de Paula (Sevilla), Highlands School Sevilla (Montequinto), International School Andalucía (Sanlúcar la Mayor), St. Mary's School (Sevilla) y Yago School (Castilleja de la Cuesta), Aloha College Marbella, British School of Málaga, Colegio Salliver (Fuengirola), Colegio San José (Estepona y Marbella), El Altillo International School (Jerez de la Frontera), Centro Inglés (El Puerto de Santa María), Laude San Pedro International College (Málaga), Colegio Internacional SEK Alborán (El Ejido), Sotogrande International School, y The British School of Almería (Roquetas de Mar).

"Ránkings interesados"

En opinión de F. Javier Merchán Iglesia, Presidente del Observatorio de la Educación, "estos informes interesan a un público muy reducido, pues la inmensa mayoría suele escolarizarlos en los centros más próximos al domicilio familiar. Sin embargo, tienen un efecto colateral (si no pretendido) ya que califican a los centros escolares en muy buenos, buenos o malos, los que no aparecen en el listado."

Para el presidente del Observatorio de la Educación, "no es fácil discernir cuando un colegio es bueno o malo, ni en qué medida se le puede atribuir ese calificativo, si en su totalidad o en algunos aspectos; pero si miramos más allá de la publicidad podemos tener algunas pistas, fijándonos en el trabajo de su personal y el contexto en el que se desarrolla".