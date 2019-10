Huelva prolonga la temporada turística en su lucha contra la estacionalidad

El sector turístico reclama “un esfuerzo” mayor para afianzar la evolución

Los representantes del sector turístico onubense valoran los datos de afiliación del mes de septiembre “como espectaculares”, no tanto por las cifras en sí mismas como por la lectura que arrojan. El crecimiento significa, según el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, “que la temporada no termina el 31 de agosto ni comienza en junio sino que hay mucho trabajo detrás por parte de los empresarios del sector turístico onubense para ampliar la temporada y luchar contra la estacionalidad que tanto nos penaliza”. En este sentido, defiende que los resultados “tienen mucho que ver con el esfuerzo de los empresarios y deben servir para las administraciones tomen conciencia y no se preocupen solo del turismo en los meses de verano, sino que nuestras cosas y localidades estén preparadas para recibir turistas y ofrecer lo mejor de sí mismas en cualquier época del año”. Para ello reclama “más ayuda y concienciación por parte de las administraciones”. Junto a ello aprovecha los datos de septiembre para lanzar “un mensaje a los incrédulos, para que vean que con trabajo se consiguen resultados como los que está logrando el turismo onubense en los últimos años”.