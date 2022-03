Huelva produce salud a través de sus frutos rojos

Comer bien es invertir en salud. Asegurar un papel destacado de los frutos rojos en la dieta diaria, la mejor receta para prevenir porque la mejor enfermedad es la que no se padece. Un kilo a la semana es suficiente para garantizar al organismo las propiedades necesarias para su bienestar. Lo tiene claro el doctor Antonio Escribano, a quien Interfresa puso al frente de su nuevo departamento científico y de salud que tendrá como objetivo poner en valor y difundir las propiedades saludables que tienen los frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas y moras) y su capacidad para prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento. A diferencia de otros productos que gozan de mayor popularidad, los frutos rojos "no está suficientemente conocido. En la alineación de la alimentación "deben ser titulares siempre". Lamentó que en el caso onubense "siendo los primeros productores mundiales no lo tenemos metido en el consumo habitual".

El doctor Antonio Escribano Zafra, catedrático de Nutrición Deportiva, especialista en Endocrinología y Nutrición, y en Medicina de la Educación Física y el Deporte, además de uno de los referentes internacionales más destacados en estos campos, será quien dirija este Departamento Científico y de Salud. La presentación del mismo la realizó el gerente de Interfresa, Pedro Marín, quien ha destacado la apuesta de esta interprofesional por seguir potenciando la celebración del Día Mundial de los Frutos Rojos en la fecha del 12 de abril.

Precisamente en la edición de este año 2022 esta jornada estará marcada por el lanzamiento de este Departamento Científico y de Salud y por el desarrollo de la campaña Arándanos a tu salud, que arranca el próximo día 5 de abril en Málaga y se extenderá posteriormente a Madrid, Barcelona y otras capitales españolas. A partir de esta acción, el Departamento Científico y de Salud de Interfresa empezará a desarrollar un programa de actividades que tiene varios ejes, según detalló el doctor Escribano. "El primero es que la población en general conozca que las fresas, los arándanos, las frambuesas o las moras contienen una serie de compuestos biológicos activos y unas propiedades nutritivas en grandes cantidades para cuidar la salud y prevenir enfermedades". El consumo diario de frutos rojos enmarcado dentro de una dieta y un estilo de vida saludable "nos ayudará a cuidar la salud del aparato cardiocirculatorio, a reforzar la actividad cerebral, a normalizar los niveles de lípidos en la sangre, a prevenir alteraciones metabólicas como la diabetes, a proteger capacidades cognitivas, y a prevenir diferentes alteraciones del aparto urinario".

Pero es que además "estas frutas se encuentran entre los alimentos que contienen más antioxidantes. Consumir frutos rojos nos ayuda a envejecer mejor, de una forma más lenta, y a prevenir enfermedades vinculadas a las edades más avanzadas". Asimismo, su alta composición en vitaminas C, B y E les aporta una elevada capacidad para reforzar el sistema inmunitario y las defensas.

Otro elemento clave del trabajo de este departamento será promover el desarrollo de trabajos de investigación que sigan reforzando estos valores saludables de los frutos rojos o que aporten nuevas evidencias científicas y datos concretos sobre sus propiedades y efectos positivos para la salud. En este contexto, Antonio Escribano, desde su experiencia como doctor y profesional de la medicina, defendió la necesidad de que los médicos tengan una relación más cercana con la industria agroalimentaria que produce alimentos saludables. "Los médicos -aseguró- en nuestras consultas también debemos prescribir alimentos que protegen la salud y evitan enfermedades, como los frutos rojos o el aceite de oliva virgen extra. Tienen tantas propiedades y componentes que sus beneficios clínicos son extraordinarios por sus muchos contenidos en fitoquímicos".

Otra línea de trabajo será trasladar al consumidor cómo consumir frutos rojos más allá de la ingesta habitual como fruta fresca. En este sentido, Antonio Escribano ha señalado que "las familias deben saber que existen otras fórmulas de incorporar los frutos rojos, como la elaboración de batidos o cremas". La comisión también trabajará directamente con los productores de frutos rojos para que conozcan en profundidad las capacidades de estos alimentos en el campo de la salud. Un defecto en general del sector agroalimentario en España es precisamente la falta de conocimiento sobre el producto que se obtiene.