Huelva se queda sin pollo por la huelga de transportes

La falta de productos por la huelga de transportes en Huelva comienza a ser una realidad. Un ejemplo claro es cuando alguien quiere comprar pollo en una carnicería. No hay. Es lo primero que ha afectado a este tipo de negocio. "Hoy no me ha entrado pollo", señaló un comerciante del Mercado del Carmen a esta redacción este viernes; mientras que en la carnicería de Hnos Romero señalaron que "ya nos han avisado que la semana que viene no viene pollo". El motivo es sencillo: "al no recogerlo en las granjas, no lo llevan al matadero".

Algunos puestos han sacado los muslos de pollo que sobraron del día anterior, pero "ya está". Y el problema es "la incertidumbre que hay", que aunque nada es "seguro" pero "tiene toda la pinta de que la semana que viene faltarán más cosas". Por ejemplo, "este fin de semana no se van a matar corderos".

Tema aparte son los precios, que "están subiendo por días", en todos los productos, señalaron desde una carnicería. Y eso se nota porque "el que compraba antes solomillo de ternera, ahora pide filete de ternera".