Huelva lidera la bajada del paro en España

En el mes de diciembre, son 42.509 las personas beneficiarias de algún tipo de prestación , lo que supone que hay 948 personas más que en el mes anterior cobrando prestaciones y que no han logrado encontrar un empelo.

Valoración de UGT

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha manifestado que los datos hechos públicos dan un respiro al empleo en la provincia. Por ello hace una valoración muy positiva de los datos que tiene la provincia de Huelva, “somos la única provincia donde baja el desempleo en toda España” situándonos en 42.016 desempleados. Comparativamente con el mismo mes del año anterior baja el paro un 14.58%.

El sindicalista resalta que hay un dato que "nos preocupa" bastante es el desempleo femenino, ya que del total de desempleados en Huelva éste es de casi el 60% son mujeres. Afirma que “la bajada del desempleo debe ir acompañada de trabajos de calidad” desde UGT Huelva "vamos a seguir trabajando en medidas y en planes de empleo que sean capaces de disminuir los elevados niveles de desempleo de la juventud y seremos constantes en seguir persiguiendo las malas condiciones de trabajo que sufren determinados colectivos, sobre todo, aquellas generadas fuera de la relación laboral como becarios, riders, etc., donde creemos que se deben estar escapando esas buenas cifras de contratación, que se tenían y que ahora han disminuido".

Por otra parte, afirma que: “Nosotros sí, valoramos positivamente el incremento del SMI a 1080 euros, ya prácticamente supone el 60% del salario medio español tal y como establece la Carta Social Europea”, apunta Donaire que esta subida es fundamental, no solo en términos económicos , sino también de suficiencia y de garantía social. Se ha demostrado en años anteriores que "no solamente no destruye empleo, sino que crea empleo en función de un mejor reparto de la riqueza y una mayor capacidad de gasto. Esta subida permitirá a millones de personas asalariadas paliar gran parte de la pérdida adquisitiva acumulada durante el año 2022. También esta subida del SMI ha propiciado reducir la desigualdad salarial y los altos niveles de pobreza que aún persisten hoy día".

Donaire ha asegurado que este año 2023 va a ser un año de lucha sindical, de movilizaciones y de exigencia de salarios dignos que aseguren el poder adquisitivo de las economías domésticas. "Vamos a seguir peleando por convenios con incrementos salariales suficientes, así como con cláusulas de revisión salarial efectivas". En definitiva, tras un año de Reforma Laboral, es posible "constatar las virtudes que la nueva norma ha traído para la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora, aún a pesar del difícil contexto económico. Una reforma que ha permitido la disminución de la precariedad laboral, ayudando a la estabilización de la negociación colectiva, igualando las relaciones laborales".