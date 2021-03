Huelva lidera la bajada del paro en todo el país por la campaña agrícola

Tradicionalmente febrero es un buen mes para el empleo en la provincia de Huelva. El pleno esplendor de la campaña agrícola ayudaba a aliviar en parte las cargas de personas apuntadas en las listas del Servicio Andaluz de Empleo. No obstante, lo especial de este año, la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), junto con la parálisis económica no auguraban nada bueno para el mes más corto del año. No obstante, en Huelva hay casi 60.000 personas en situación de desempleo, el segundo menor valor de entre todas las de Andalucía, sólo superada por Jaén. Dicho de otra manera, la provincia aporta el 6% de todos los parados andaluces, ligeramente por debajo de su peso poblacional, algo que no se alcanzaba desde hacía tiempo. Donde sí se repiten esquemas es en el reparto por sexos, toda vez que las mujeres registran una tasa de paro del 56% del total.

Por una vez, la provincia da la vuelta a las estadísticas y encabeza la creación de empleo, no sólo en Andalucía, sino en todo el país. Los 1.767 parados menos suponen un descenso de un 2,87% respecto al mes anterior, un valor relativo que contrasta con la subida de un 1,46% contabilizada en Andalucía y con el 1,12% de la tasa española, ambos valores sí cumplieron las negras expectativas que se llevaron a cabo días antes.

Es cierto también que el año continúa lastrando la inactividad empresarial, ya que el aumento de paro alcanzado en el primer mes del ejercicio amenaza con lastrar el resto del año y Huelva se apunta una ganancia anual superior al 30%, seis y siete puntos por encima de las medias andaluza y española respectivamente, pero al menos suponen un alivio considerable.

Como queda dicho, la agricultura es la principal responsable del descenso del número de parados. De los 1.767 menos con los que se cerró febrero, 1.608 corresponden a este sector, o lo que es lo mismo, un 91% del total. El resto hay que buscarlos en el sector servicios, que hace bajar los parados en la provincia en 371 personas, es decir el 21% del total, mientras que en el resto de sectores, los ajustes son casi estructurales, con subidas de 10 parados en la industria, 71 en la construcción y 131 en los del colectivo de sin empleo anterior.

Las buenas cifras se repiten en el capítulo de contratos, con 46.323 nuevos en el último mes, es decir una media de 1.654 diarios, lo que supone un incremento mensual de 6.103, un 15,17% que contrasta con el descenso de más de nueve puntos en Andalucía y casi siete en España. De nuevo la comparación interanual no resulta tan beneficiosa y registra un descenso de casi 7.000 contratos, un 12,63% casi la misma que la media regional, pero la mitad que la nacional. De nuevo Huelva vuelve a marcar el rumbo de la temporalidad en la contratación, ya que apenas 1.844 son de carácter indefinido, es decir el 2,13% del total. Es la segunda tasa más baja de entre todas las provincias españolas, sólo superada por Jaén.

A su vez la agricultura vuelve a marcar el éxito de las contrataciones, ya que suyos son 33.642, es decir el 73% del total , dejando al sector servicios, el más golpeado por las restricciones de movimientos y horarias, con apenas el 20% del total. También son destacables los contratos firmados por trabajadores extranjeros, más de la mitad de los suscritos en febrero, en concreto un 53%.

Una buena explicación para el comportamiento del mercado laboral onubense en el mes de febrero es que apenas hay 4.282 afectados por ERTE, la segunda cifra más baja de toda Andalucía, de nuevo sólo por delante de Jaén con 3.980.

Por último, la provincia cerró el mes con una afiliación media de 220.745 personas, lo que supone un incremento de 16.061 respecto a enero (un 7,85% más) mientras que, de nuevo, la comparación interanual registra una pérdida de 4.775 afiliados, lo que deja el número relativo en una bajada del 2,12%.En cuanto al régimen de trabajadores autónomos, Huelva contabilizó en febrero 28.114 inscritos, 41 más que en enero (0,15%) y 298 más que en febrero de 2020 (1,07%), la segunda menor subida de toda Andalucía. Son 107 menos que en diciembre del año pasado, lo que supone un descenso del 0,4%, la caída más pronunciada entre las ocho provincias.